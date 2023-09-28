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Военный Фокус Российско-украинская война

Шойгу показали перспективную мобильную РСЗО "Сарма": что известно о разработке, — СМИ

Сергей Шойгу на КТРВ, Шойгу посетил "Тактическое ракетное вооружение"
Фото: РИА | Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заводе корпорации "Тактическое ракетное вооружение"

По информации западных обозревателей, новые системы смогут вести огонь "управляемыми высокоточными боеприпасами". Между тем российские источники сообщают, что "Сарма" будет использовать заряды 9М542 для систем "Торнадо-С".

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Российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) разрабатывает новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Сарма", обладающую высокой мобильностью и способную запускать управляемые ракеты и планерные боеприпасы, сообщает Defence Mirror.

Первые образцы, вероятно, были представлены министру обороны РФ Сергею Шойгу в ходе его визита на предприятие в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба КТРВ, описав подробности мероприятия.

"Руководство Корпорации представило Министру обороны РФ запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения, полученные в рамках оперативной разработки и модернизации высокоточного оружия", — говорится в сообщении.

Обозреватели пишут, что в настоящее время на вооружении корпорации состоят дальнобойные РСЗО "Смерч" и 122-мм реактивная система залпового огня "Град". Однако, видимо, российское военное командование делает акцент на мобильных системах с учетом опыта боевых действий в Украине.

"Акцент на высокую мобильность может быть следствием украинского конфликта, где системы РСЗО должны уходить в сторону сразу после выстрела, чтобы их не заметили радары противодействия артиллерии", — отметили в Defence Mirror.

Что известно о новой РСЗО

На сегодняшний день подробности о системе "Сарма" и ее тактико-технические характеристики не раскрываются. Между тем российские специализированные издания пишут, что в основе новой РСЗО лягут наработки по одной из ранее созданных систем залпового огня.

Пока известно, что установка будет использовать реактивные снаряды калибра 300 мм, в том числе "управляемые высокоточные боеприпасы". Сама боевая машина якобы будет отличаться повышенной мобильностью и защищенностью. Кроме того, она получит усовершенствованную автоматизированную систему управления огнем.

РСЗО Торнадо-С Fullscreen
Серийная боевая машина ВС РФ "Торнадо-С"

Что касается боеприпасов, то система, предположительно, сможет работать с планерными бомбами, которые после запуска скользят к цели и набирают высоту, с которой начинают падение.

Российские обозреватели также отмечают, что "Сарма" будет использовать новейшие ракеты, созданные для РСЗО "Торнадо-С", а именно 9М542, способной наносить удары на дистанции до 120 км.

В качестве базы, вероятно будет использовано многоосное шасси грузовика "КамАЗ" с подходящими характеристиками грузоподъемности.

Ранее сообщалось, что российские войска могут получить систем залпового огня северокорейского производства KN-09 и KN-25. Данные РСЗО позволят российской артиллерии более эффективно вести контрбатарейную борьбу, так как, согласно открытым источникам, они имеют соответствующую дальность стрельбы.