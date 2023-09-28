Шойгу показали перспективную мобильную РСЗО "Сарма": что известно о разработке, — СМИ

По информации западных обозревателей, новые системы смогут вести огонь "управляемыми высокоточными боеприпасами". Между тем российские источники сообщают, что "Сарма" будет использовать заряды 9М542 для систем "Торнадо-С".

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Российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) разрабатывает новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Сарма", обладающую высокой мобильностью и способную запускать управляемые ракеты и планерные боеприпасы, сообщает Defence Mirror.

Первые образцы, вероятно, были представлены министру обороны РФ Сергею Шойгу в ходе его визита на предприятие в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба КТРВ, описав подробности мероприятия.

"Руководство Корпорации представило Министру обороны РФ запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения, полученные в рамках оперативной разработки и модернизации высокоточного оружия", — говорится в сообщении.

Обозреватели пишут, что в настоящее время на вооружении корпорации состоят дальнобойные РСЗО "Смерч" и 122-мм реактивная система залпового огня "Град". Однако, видимо, российское военное командование делает акцент на мобильных системах с учетом опыта боевых действий в Украине.

"Акцент на высокую мобильность может быть следствием украинского конфликта, где системы РСЗО должны уходить в сторону сразу после выстрела, чтобы их не заметили радары противодействия артиллерии", — отметили в Defence Mirror.

Что известно о новой РСЗО

На сегодняшний день подробности о системе "Сарма" и ее тактико-технические характеристики не раскрываются. Между тем российские специализированные издания пишут, что в основе новой РСЗО лягут наработки по одной из ранее созданных систем залпового огня.

Пока известно, что установка будет использовать реактивные снаряды калибра 300 мм, в том числе "управляемые высокоточные боеприпасы". Сама боевая машина якобы будет отличаться повышенной мобильностью и защищенностью. Кроме того, она получит усовершенствованную автоматизированную систему управления огнем.

Серийная боевая машина ВС РФ "Торнадо-С"

Что касается боеприпасов, то система, предположительно, сможет работать с планерными бомбами, которые после запуска скользят к цели и набирают высоту, с которой начинают падение.

Российские обозреватели также отмечают, что "Сарма" будет использовать новейшие ракеты, созданные для РСЗО "Торнадо-С", а именно 9М542, способной наносить удары на дистанции до 120 км.

В качестве базы, вероятно будет использовано многоосное шасси грузовика "КамАЗ" с подходящими характеристиками грузоподъемности.

Ранее сообщалось, что российские войска могут получить систем залпового огня северокорейского производства KN-09 и KN-25. Данные РСЗО позволят российской артиллерии более эффективно вести контрбатарейную борьбу, так как, согласно открытым источникам, они имеют соответствующую дальность стрельбы.