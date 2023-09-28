Шойгу показали перспективну мобільну РСЗВ "Сарма": що відомо про розробку, — ЗМІ

За інформацією західних оглядачів, нові системи зможуть вести вогонь "керованими високоточними боєприпасами". Тим часом російські джерела повідомляють, що "Сарма" використовуватиме заряди 9М542 для систем "Торнадо-С".

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Російська корпорація "Тактичне ракетне озброєння" (КТРВ) розробляє нову реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) "Сарма", яка має високу мобільність і здатна запускати керовані ракети і планерні боєприпаси, повідомляє Defence Mirror.

Перші зразки, ймовірно, були представлені міністру оборони РФ Сергію Шойгу під час його візиту на підприємство в Московській області. Про це повідомила прес-служба КТРВ, описавши подробиці заходу.

"Керівництво корпорації презентувало міністру оборони РФ запущені в серійне виробництво новітні зразки озброєння, отримані в рамках оперативного розроблення та модернізації високоточної зброї", — ідеться в повідомленні.

Оглядачі пишуть, що наразі на озброєнні корпорації перебувають далекобійні РСЗВ "Смерч" і 122-мм реактивна система залпового вогню "Град". Однак, мабуть, російське військове командування робить акцент на мобільних системах з урахуванням досвіду бойових дій в Україні.

"Акцент на високу мобільність може бути наслідком українського конфлікту, де системи РСЗВ повинні йти в бік одразу після пострілу, щоб їх не помітили радари протидії артилерії", — зазначили в Defence Mirror.

Що відомо про нову РСЗВ

На сьогодні подробиці про систему "Сарма" та її тактико-технічні характеристики не розкриваються. Тим часом російські спеціалізовані видання пишуть, що в основі нової РСЗВ ляжуть напрацювання щодо однієї з раніше створених систем залпового вогню.

Поки відомо, що установка використовуватиме реактивні снаряди калібру 300 мм, зокрема "керовані високоточні боєприпаси". Сама бойова машина нібито відрізнятиметься підвищеною мобільністю і захищеністю. Крім того, вона отримає вдосконалену автоматизовану систему управління вогнем.

Серійна бойова машина ЗС РФ "Торнадо-С"

Що стосується боєприпасів, то система, імовірно, зможе працювати з планерними бомбами, які після запуску ковзають до цілі і набирають висоту, з якої починають падіння.

Російські оглядачі також зазначають, що "Сарма" використовуватиме новітні ракети, створені для РСЗВ "Торнадо-С", а саме 9М542, що здатна завдавати ударів на дистанції до 120 км.

Як базу, ймовірно, буде використано багатоосне шасі вантажівки "КамАЗ" з відповідними характеристиками вантажопідйомності.

Раніше повідомлялося, що російські війська можуть отримати системи залпового вогню північнокорейського виробництва KN-09 і KN-25. Ці РСЗВ дозволять російській артилерії ефективніше вести контрбатарейну боротьбу, оскільки, згідно з відкритими джерелами, вони мають відповідну дальність стрільби.