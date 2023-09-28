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Шойгу показали перспективну мобільну РСЗВ "Сарма": що відомо про розробку, — ЗМІ

Сергій Шойгу на КТРВ, Шойгу відвідав "Тактичне ракетне озброєння"
Фото: РИА | Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу на заводі корпорації "Тактичне ракетне озброєння"

За інформацією західних оглядачів, нові системи зможуть вести вогонь "керованими високоточними боєприпасами". Тим часом російські джерела повідомляють, що "Сарма" використовуватиме заряди 9М542 для систем "Торнадо-С".

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Російська корпорація "Тактичне ракетне озброєння" (КТРВ) розробляє нову реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) "Сарма", яка має високу мобільність і здатна запускати керовані ракети і планерні боєприпаси, повідомляє Defence Mirror.

Перші зразки, ймовірно, були представлені міністру оборони РФ Сергію Шойгу під час його візиту на підприємство в Московській області. Про це повідомила прес-служба КТРВ, описавши подробиці заходу.

"Керівництво корпорації презентувало міністру оборони РФ запущені в серійне виробництво новітні зразки озброєння, отримані в рамках оперативного розроблення та модернізації високоточної зброї", — ідеться в повідомленні.

Оглядачі пишуть, що наразі на озброєнні корпорації перебувають далекобійні РСЗВ "Смерч" і 122-мм реактивна система залпового вогню "Град". Однак, мабуть, російське військове командування робить акцент на мобільних системах з урахуванням досвіду бойових дій в Україні.

"Акцент на високу мобільність може бути наслідком українського конфлікту, де системи РСЗВ повинні йти в бік одразу після пострілу, щоб їх не помітили радари протидії артилерії", — зазначили в Defence Mirror.

Що відомо про нову РСЗВ

На сьогодні подробиці про систему "Сарма" та її тактико-технічні характеристики не розкриваються. Тим часом російські спеціалізовані видання пишуть, що в основі нової РСЗВ ляжуть напрацювання щодо однієї з раніше створених систем залпового вогню.

Поки відомо, що установка використовуватиме реактивні снаряди калібру 300 мм, зокрема "керовані високоточні боєприпаси". Сама бойова машина нібито відрізнятиметься підвищеною мобільністю і захищеністю. Крім того, вона отримає вдосконалену автоматизовану систему управління вогнем.

РСЗВ Торнадо-С Fullscreen
Серійна бойова машина ЗС РФ "Торнадо-С"

Що стосується боєприпасів, то система, імовірно, зможе працювати з планерними бомбами, які після запуску ковзають до цілі і набирають висоту, з якої починають падіння.

Російські оглядачі також зазначають, що "Сарма" використовуватиме новітні ракети, створені для РСЗВ "Торнадо-С", а саме 9М542, що здатна завдавати ударів на дистанції до 120 км.

Як базу, ймовірно, буде використано багатоосне шасі вантажівки "КамАЗ" з відповідними характеристиками вантажопідйомності.

Раніше повідомлялося, що російські війська можуть отримати системи залпового вогню північнокорейського виробництва KN-09 і KN-25. Ці РСЗВ дозволять російській артилерії ефективніше вести контрбатарейну боротьбу, оскільки, згідно з відкритими джерелами, вони мають відповідну дальність стрільби.