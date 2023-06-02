У Росії створюють РСЗВ "Сарма" підвищеної мобільності, — росЗМІ (фото)

За інформацією журналістів, система комплектуватиметься керованими снарядами. РСЗВ "Сарма" — частина проекту реактивної системи "Кама", яка розроблялася на базі шасі "КамАЗ".

Related video

Російські військові розробники створюють нову високомобільну реактивну систему "Сарма", яка має бути оснащена снарядами 300 мм. Про це повідомляє "РИА Новости".

За інформацією журналістів РФ, система комплектуватиметься керованими снарядами. РСЗВ "Сарма" — частина проекту реактивної системи "Кама", яка розроблялася на базі шасі "КамАЗ".

Повідомляється, що у нової РСЗВ буде підвищена мобільність, удосконалена система управління вогнем та ціленаведення.

Пізніший варіант РСЗВ "Кама"

Поки що керованими ракетами у російських військах комплектуються лише РСЗВ "Торнадо-С" калібру 300-мм. У цих снарядів інерційна система навігації з корекцією супутникового зв'язку, що дозволяє досить прицільно завдавати ударів.

РСЗВ "Каму" представили ще у 2007 році. Зараз на озброєнні російських військ є три РСЗВ калібру 300 мм: "Смерч" "Торнадо-С" (модернізований "Смерч") та "Ураган-М1". Остання представлена в обмеженій кількості.

Нагадаємо, що ЗРК Avenger, ракети Zuni та AIM-7 увійшли до нового пакету допомоги Україні від США. Києву передадуть додаткові артилерійські та протитанкові системи разом із десятками мільйонів набоїв для стрілецької зброї.

Також повідомлялося, що Маріупольська бригада показала саморобну РСЗВ на базі пікапа. Розробка дає можливість військовослужбовцям швидко виїжджати на позицію, завдавати ударів по ворогові та змінювати місце дислокації.