"Кошмаромобіль": Маріупольска бригада показала саморобну РСЗВ на базі пікапа (фото)

РСЗВ дозволяє військовим швидко виходити на позицію, завдавати ударів по ворожих цілях й швидко міняти позицію.

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Українські військові та волонтери створили РСЗВ на базі пікапа, щоб завдавати ворогу точкові ураження. Про це повідомляє пресслужба 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади.

Як пояснив командир машини, нинішня війна вимагає мобільності. Хто швидше реагуватиме на потреби в боях, той отримає перевагу.

"Ми тепер маємо інструмент, щоб кошмарити ворога на новому рівні: на відстані, раптово і боляче", — каже командир.

"Кошмаромобіль" вийшов рухливим та компактним, що робить його майже невловим для російських дронів. Якщо розрахунок має дані про ворожі сили, то вони можуть завдати їм ефективне ураження по живій силі чи бронетехніці окупантів. Як підкреслили у бригаді, саморобна РСЗВ не дає російським військам розслаблятися, машина бʼє по місцях, де ворог того не очікує.

Машина вийша мобільною та потужною, кажуть військові

Пресслужба бригади також показала, як працює розрахунок: виїзд, розгортання, наведення і залп по цілях. Один з бійців з розрахунку додає, що вони хочуть воювати по-серйозному, а тому автівка отримає ще додаткові пускові, бо "літом буде гаряче".

Нагадаємо, 29 травня ЗМІ писали, що ЗСУ застосовують на фронті унікальну РСЗВ проти окупантів. Військові прозвали машину "Цербером".

30 травня військові розповіли, як вони відбивали атаку окупантів на Авдіївку.