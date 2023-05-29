ЗСУ застосовують на фронті проти окупантів унікальну РСЗВ, — WP (фото)

Журналісти побачили, як українські захисники використовують на практиці реактивну систему залпового вогню на базі пікапа. Роботу унікальної техніки зняли на позиціях 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар".

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Українські військові у боях за Бахмут використали нову РСЗВ, для якої використовуються 122-мм боєприпаси від системи БМ-21 "Град". Про це йдеться у матеріалі The Washington Post, опублікованому 28 травня.

Це модифікована ракетна установка на базі пікапа. Разом із нею використовуються 122-мм боєприпаси від системи БМ-21 "Град".

Журналісти медіа навіть зняли на фото роботу унікальної РСЗВ.

На ньому видно, як ракетна установка, розташована на відкритому вантажному майданчику пікапа, дає залп. На фото можна добре роздивитися сам 122-мм реактивний снаряд, який вже випустили у ціль. Також видно вогонь і дим, які супроводжують "вихід" снаряда.

РСЗВ "Цербер": які снаряди використовують для неї

У Telegram-каналі Vanguard, який спеціалізується на ракетному озброєнні, пишуть про те, що іноземні журналісти спостерігали на позиціях ЗСУ роботу РСЗВ "Цербер".

Також у цьому посту Telegram-каналу йдеться про те, що РСЗВ на базі пікапа працює зі 122-мм реактивними снарядами, які прибули в Україну з Пакистану.

Зауважимо, що вперше про пакистанські снаряди заговорили наприкінці березня. Тоді журналісти медіа "Мілітарний" написали про те, що на озброєння української армії прибули 122-мм реактивні снаряди пакистанського виробництва з уламковою бойовою частиною.

Тоді журналісти писали про те, що боєприпаси з Пакистану були відправлені в Україну секретним "повітряним мостом", який організувала Великобританія.

Також вдалося дізнатися, що реактивні 122 мм снаряди виробляє пакистанська компанія Pakistani Ordnance Factories (POF). Ці реактивні снаряди аналогічні радянським 9М22У з дальністю 20,5 кілометра.

РСЗВ "Цербер" на базі пікапа використовують бійці 24 ЗШБ "Айдар" Фото: The Washington Post

Нагадаємо, у травні 2023 року ЗМІ написали про те, що Євросоюз надасть ЗСУ мільйон снарядів. За словами президента України, який прокоментував їхнє постачання, боєприпаси до артилерії мають опинитися на фронті якнайшвидше. Він додав, що Єврокомісія виділила 1 млрд євро для передачі снарядів із запасів країн ЄС.

Крім того, у червні 2022 року стало відомо, що українські військові почали встановлювати саморобні РСЗВ на пікапи. Їх роблять із авіаційних некерованих ракет С-8. Вони виходять досить легкими і компактними, тому можуть поміститися в кузові пікапа.