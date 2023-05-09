Боєприпаси їдуть в Україну: Євросоюз надасть ЗСУ мільйон снарядів, – Зеленський (відео)
За словами президента України, боєприпаси до артилерії мають опинитися на фронті якнайшвидше. Єврокомісія виділила 1 млрд євро для передачі снарядів із запасів країн ЄС.
Країни Європейського Союзу готові надати нову військову допомогу ЗСУ — мільйон боєприпасів до артилерії. Про це сказав 9 травня президент України Володимир Зеленський на брифінгу у Києві із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
"Дякував Урсулі за готовність Євросоюзу надати Україні вкрай необхідні боєприпаси, один мільйон снарядів для артилерії", — заявив голова держави.
Під час переговорів фон дер Ляйєн та Зеленський обговорювали питання швидкості закупівлі та постачання снарядів, оскільки вони мають якнайшвидше появитися на фронті.
За його оцінками, Збройні сили України щодня ефективно захищають країну від агресії ЗС РФ.
"Кожна збита ракета терористів, кожен успіх наших воїнів у відображенні російських штурмів – це докази того, що ми можемо перемогти агресора", – продовжив Зеленський.
За його словами, головне у повномасштабній війні — це пропорційність можливостей ЗСУ та російських загарбників.
Урсула фон дер Ляйєн назвала пріоритетним завданням забезпечити ЗСУ артилерійськими снарядами. Найшвидший шлях — це негайно передати боєприпаси із запасів країн ЄС, впевнена вона.
Для цього вже виділили 1 мільярд євро. Значні запаси боєприпасів уже передані чи їдуть в Україну, але треба терміново робити ще більше, додала глав Єврокомісії.
Зеленський також заявив, що треба усунути штучну політичну невизначеність у відносинах України з ЄС.
"Настав час для позитивного рішення про відкриття переговорів про членство України в ЄС. Наші цінності, безпека, добробут, мир на континенті – все це може реалізуватися на 100% для Європи лише разом з Україною", – зазначив він.
Президент України впевнений, що у червні Єврокомісія дасть позитивну проміжну оцінку Україні щодо її прогресу в євроінтеграції.
Нагадаємо, що Зеленський 8 травня скликав засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якій аналізували запаси озброєння та боєприпасів у ЗСУ.
Уряд Естонії 20 квітня погодився відправити в Україну боєприпаси калібру 155 мм. А німецький концерн Rheinmetall заявив про можливість виробництва для України 600 тисяч снарядів на рік.
Про узгодження механізму закупівель снарядів для ЗСУ у Європі стало відомо 3 травня. Посли ЄС вирішили виділяти 1 млрд євро у рамках Європейського фонду світу на спільні закупівлі боєприпасів.