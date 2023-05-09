Боєприпаси їдуть в Україну: Євросоюз надасть ЗСУ мільйон снарядів, – Зеленський (відео)

За словами президента України, боєприпаси до артилерії мають опинитися на фронті якнайшвидше. Єврокомісія виділила 1 млрд євро для передачі снарядів із запасів країн ЄС.

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Країни Європейського Союзу готові надати нову військову допомогу ЗСУ — мільйон боєприпасів до артилерії. Про це сказав 9 травня президент України Володимир Зеленський на брифінгу у Києві із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Дякував Урсулі за готовність Євросоюзу надати Україні вкрай необхідні боєприпаси, один мільйон снарядів для артилерії", — заявив голова держави.

Під час переговорів фон дер Ляйєн та Зеленський обговорювали питання швидкості закупівлі та постачання снарядів, оскільки вони мають якнайшвидше появитися на фронті.

Зеленський говорить про постачання боєприпасів з 4-ї хвилини

За його оцінками, Збройні сили України щодня ефективно захищають країну від агресії ЗС РФ.

"Кожна збита ракета терористів, кожен успіх наших воїнів у відображенні російських штурмів – це докази того, що ми можемо перемогти агресора", – продовжив Зеленський.

За його словами, головне у повномасштабній війні — це пропорційність можливостей ЗСУ та російських загарбників.

Урсула фон дер Ляйєн назвала пріоритетним завданням забезпечити ЗСУ артилерійськими снарядами. Найшвидший шлях — це негайно передати боєприпаси із запасів країн ЄС, впевнена вона.

Європа виділила 1 млрд євро на боєприпаси для ЗСУ

Для цього вже виділили 1 мільярд євро. Значні запаси боєприпасів уже передані чи їдуть в Україну, але треба терміново робити ще більше, додала глав Єврокомісії.

Зеленський також заявив, що треба усунути штучну політичну невизначеність у відносинах України з ЄС.

"Настав час для позитивного рішення про відкриття переговорів про членство України в ЄС. Наші цінності, безпека, добробут, мир на континенті – все це може реалізуватися на 100% для Європи лише разом з Україною", – зазначив він.

Президент України впевнений, що у червні Єврокомісія дасть позитивну проміжну оцінку Україні щодо її прогресу в євроінтеграції.

Нагадаємо, що Зеленський 8 травня скликав засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якій аналізували запаси озброєння та боєприпасів у ЗСУ.

Уряд Естонії 20 квітня погодився відправити в Україну боєприпаси калібру 155 мм. А німецький концерн Rheinmetall заявив про можливість виробництва для України 600 тисяч снарядів на рік.

Про узгодження механізму закупівель снарядів для ЗСУ у Європі стало відомо 3 травня. Посли ЄС вирішили виділяти 1 млрд євро у рамках Європейського фонду світу на спільні закупівлі боєприпасів.