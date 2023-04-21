Мільйон снарядів для ЗСУ: Естонія надішле Україні боєприпаси калібру 155 мм

За словами глави естонського МЗС Маргуса Тсахкна, технічна сторона угоди під питанням через механізм виготовлення снарядів. Розподіл грошей на купівлю снарядів міг посварити Францію та Польщу, зазначали у ЗМІ.

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Уряд Естонії на засіданні 20 квітня підтримав ідею міністра оборони Ханно Певкура надіслати Києву артилерійські боєприпаси калібру 155 мм у рамках угоди Євросоюзу про відправку Україні мільйона снарядів. Про це повідомили у Міноборони Естонії.

"Ініціатива Естонії відправити мільйон снарядів в Україну з безпрецедентною швидкістю пройшла через інститути Євросоюзу. Тепер потрібні швидкі рішення європейських союзників, щоб ці снаряди справді потрапили до України. Після великого та швидкого політичного кроку наступний — це відправка в Україну, що ми й робимо", — Сказав Певкур.

Крім того, Естонія безоплатно передає Збройним силам України прилади нічного бачення та боєприпаси до стрілецької зброї.

"Завтра на полях "Рамштайну" я також зустрінуся з міністром оборони України Олексієм Резніковим, з яким ми обговоримо, як і чим ще Естонія може допомогти Україні", — запевнив чиновник.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна у спілкуванні з порталом ERR розповів про спірні моменти щодо постачання боєприпасів з ЄC.

За його даними, сторони можуть не домовитися щодо деяких питань до зустрічі міністрів оборони у форматі "Рамштайн".

"Те, що вдалося домовитися в Європі з ініціативи Естонії про надання Україні 1 мільйона артилерійських снарядів протягом 12 місяців, це велике досягнення. Технічна сторона під питанням, адже механізм виготовлення снарядів складний", — прокоментував глава МЗС.

Нагадаємо, що видання Politico писало про конфлікт між Францією та Польщею через одержання спільних контрактів ЄС на купівлю боєприпасів для ЗСУ. Країни Єврозони мають використати загальний бюджет для передачі снарядів Києву та розбіжності стосуються того, як витратити гроші.

Польське агентство PAP 12 квітня писало про відмову Парижа підтримати фінансування постачання боєприпасів для армії України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 18 закликав союзників по НАТО відправляти Україні більше зброї та боєприпасів. ВСУ мають пробивати російські позиції та звільнити українські території, заявив він.