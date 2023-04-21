Миллион снарядов для ВСУ: Эстония отправит Украине боеприпасы калибра 155 мм

По словам главы эстонского МИД Маргуса Тсахкна, техническая сторона сделки под вопросом из-за механизма изготовления снарядов. Распределение денег на покупку снарядов могло рассорить Францию и Польшу, отмечали СМИ.

Related video

Правительство Эстонии на заседании 20 апреля поддержало идею министра обороны Ханно Певкура отправить Киеву артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм в рамках соглашения Евросоюза об отправке Украине миллиона снарядов. Об этом сообщили в Минобороны Эстонии.

"Инициатива Эстонии отправить миллион снарядов в Украину с беспрецедентной скоростью прошла через институты Евросоюза. Теперь нужны быстрые решения европейских союзников, чтобы эти снаряды действительно попали в Украину. После большого и быстрого политического шага следующий — это отправка в Украину, что мы и делаем", — сказал Певкур.

Кроме того, Эстония безвозмездно передает Вооруженным силам Украины приборы ночного видения и боеприпасы к стрелковому оружию.

"Завтра на полях "Рамштайна" я также встречусь с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, с которым мы обсудим, как и чем еще Эстония может помочь Украине", — заверил чиновник.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в общении с порталом ERR рассказал о спорных моментах в вопросе поставок боеприпасов из ЕC.

По его сведениям, стороны могут не договориться по некоторым вопросам к встрече министров обороны в формате "Рамштайн".

"То, что удалось договориться в Европе по инициативе Эстонии о предоставлении Украине 1 миллиона артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев, это большое достижение. Техническая сторона под вопросом, ведь механизм изготовления снарядов — сложный", — прокомментировал глав МИД.

Напомним, что издание Politico писало о конфликте между Францией и Польшей из-за получения общих контрактов ЕС на покупку боеприпасов для ВСУ. Страны Еврозоны должны использовать общий бюджет для передачи снарядов Киеву и разногласия касаются того, как потратить деньги.

Польское агентство PAP 12 апреля писало об отказе Парижа поддержать финансирование поставок боеприпасов для армии Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 18 призывал союзников по НАТО отправлять Украине больше оружия и боеприпасов. ВСУ должны пробивать российские позиции и освободить украинские территории, заявил он.