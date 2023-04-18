Глава НАТО призвал страны-союзники выделить больше боеприпасов Украине, — CNN

Столтенберг призвал страны-союзники обеспечить Украину дополнительными боеприпасами. По информации главы НАТО, утечка секретных документов раскрыла, что украинская армия нуждается в средствах для ПВО.

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Во вторник, 18 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО должны предоставить Украине больше оружия и боеприпасов. Об этом сообщает издание CNN.

Столтенберг заявил об этом, ссылаясь на утечку секретных документов Пентагона, в которых значилось, что у украинской армии заканчиваются боеприпасы для противоракетной обороны.

По мнению главы НАТО, военная помощь Украине в нынешнее время будет иметь решающее значение для помощи ВСУ в возвращении позиций.

"Мы признаем факто того, что огромное количество оружия, боеприпасов, материалов, уже были переданы Украине, но нам нужно сделать еще больше", — заявил Столтенберг.

Поэтому, по словам Столтенберга, страны-союзники должны обеспечить украинцам такое положение, чтобы они могли пробить российские позиции, пройти через минные поля и освободить свою законную территорию.

Напомним, в начале марта генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что за год полномасштабной войны с Россией Украина получила от стран-союзников помощь на сумму более 150 миллиардов евро.

7 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о разработке многолетнего плана поддержки Украины и улучшении взаимодействия с НАТО в долгосрочной перспективе, которые будут приняты на летнем саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.