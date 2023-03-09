Миллиардная помощь: в НАТО подсчитали, на какую сумму поддержали Украину в войне против РФ

По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, только объем военной помощи в течение полномасштабной войны составил $65 млрд.

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За год полномасштабной войны с Россией наша страна получила от союзников помощи почти на 150 миллиардов евро. Об этом заявил в среду, 8 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Союзники НАТО за последний год оказали Украине военную и финансово-экономическую поддержку на около 150 миллиардов евро, из которых 65 миллиардов — военная помощь", — сказал он.

При этом Йенс Столтенберг отметил, что союзникам Украины нужно увеличить производство боеприпасов. По словам генсека НАТО, об этом будет идти речь на встрече министров обороны стран-союзниц 8 марта. Нужно согласовать новые нормативы запасов боеприпасов, чтобы была возможность пополнять собственные склады и передавать их Украине.

"Союзники в НАТО подписали контракты с компаниями оборонно-промышленного комплекса по наращиванию производства, учитывая сигналы относительно наших долгосрочных потребностей — и я приветствую этот шаг. Некоторые союзники запускают совместные проекты и закупки разных видов боеприпасов и складов для боеприпасов", — добавил Йенс Столтенберг.

Новый транш военной помощи для Украины

Послы стран Европейского союза 8 марта согласились пополнить Европейский фонд мира на 2 миллиардов евро. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, деньги получит фонд, из которого финансируются поставки вооружений для украинской армии.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 8 марта на неформальном саммите министров обороны стран ЕС в Стокгольме сказал, что согласованные 2 миллиарда евро позволят государствам-членам предоставить боеприпасов на 1 миллиард из оставшихся запасов и разместить заказы на 1 миллиард евро.

Переговоры о производстве боеприпасов уже ведутся с 15 европейскими фирмами.

Тем временем в США уверены, что обучение и вооружение, которое они предоставляют Украине, изменят динамику на поле боя в войне против РФ. Это позволит прорвать русскую оборону и маневрировать.

Кроме того, в Белом доме 8 марта заявили о необходимости продолжения поддержки Украины в войне с российским агрессором, иначе может пролиться американская кровь.