Мільярдна допомога: у НАТО підрахували, на яку суму підтримали Україну у війні проти РФ

За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, лише обсяг воєнної допомоги протягом повномасштабної війни становив $65 млрд.

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За рік повномасштабної війни з Росією Україна отримала від союзників допомоги майже на 150 мільярдів євро. Про це заявив у середу, 8 березня генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Союзники НАТО за останній рік надали Україні воєнно та фінансово-економічну підтримку близько 150 мільярдів євро, з яких 65 мільярдів — воєнна допомога", — сказав він.

При цьому Єнс Столтенберг зазначив, що союзникам України потрібно збільшити виробництво боєприпасів. За словами генсека НАТО, про це йтиметься на зустрічі міністрів оборони країн-союзниць 8 березня. Потрібно узгодити нові нормативи запасів боєприпасів, щоби була можливість поповнювати власні склади та передавати їх Україні.

"Союзники в НАТО підписали контракти з компаніями оборонно-промислового комплексу з нарощування виробництва з огляду на сигнали щодо наших довгострокових потреб — і я вітаю цей крок. Деякі союзники запускають спільні проєкти та закупівлі різних видів боєприпасів та складів для боєприпасів", — додав Єнс Столтенберг.

Новий транш воєнної допомоги для України

Посли країн Європейського союзу 8 березня погодилися поповнити Європейський фонд миру на 2 мільярди євро. За словами голови Офісу президента України Андрія Єрмака, гроші отримає фонд, з якого фінансуються постачання озброєнь для української армії.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель 8 березня на неформальному саміті міністрів оборони країн ЄС у Стокгольмі сказав, що узгоджені 2 мільярди євро дозволять державам-членам надати боєприпасів на 1 мільярд із запасів, що залишилися, і розмістити замовлення на 1 мільярд євро.

Переговори про виробництво боєприпасів уже тривають із 15 європейськими фірмами.

Тим часом у США впевнені, що навчання та озброєння, яке вони надають Україні, змінять динаміку на полі бою у війні проти РФ. Це дозволить прорвати російську оборону та маневрувати.

Крім того, у Білому домі 8 березня заявили про необхідність продовження підтримки України у війні з російським агресором, інакше може пролитися американська кров.