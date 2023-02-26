Захід готує пакт Україна-НАТО на невигідних для Києва умовах, - ISW

Угода забезпечить Україну сучасним військовим обладнанням, зброєю та боєприпасами, але не захистом за статтею V чи зобов’язаннями щодо розміщення сил НАТО в Україні, стверджують аналітики.

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Офіційні особи Великої Британії, Франції та Німеччини готують пакт Україна-НАТО, який не відповідає гарантіям, які Україна отримає від членства в НАТО, і, схоже, відображає бажання тиснути на Київ, щоб він прийняв врегулювання конфлікту шляхом переговорів на невигідних умовах. Про це йдеться в аналітиці за 25 лютого американського Інституту вивчення війни ISW.

За повідомленням американського ділового видання The Wall Street Journal, точні положення угоди не визначені, але офіційні особи вказали, що угода забезпечить Україну сучасним військовим обладнанням, зброєю та боєприпасами, але не захистом за статтею V чи зобов’язаннями щодо розміщення сил НАТО в Україні. Це не відповідає вимогам України щодо повного членства в НАТО.

"Офіційні особи заявили, що пакт має на меті забезпечити Україну таким чином, щоб українські сили могли вести контрнаступ, який приведе Росію до столу переговорів і стримає будь-яку майбутню російську агресію", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що офіційні особи висловили застереження щодо здатності Заходу підтримувати тривалі військові зусилля.

Раніше Фокус повідомляв, що в звіті Інституту вивчення війни за 25 лютого йшлося про те, що в районі Токмака на Запоріжжі ЗСУ ліквідували 120 російських окупантів, які проводили розвідку.

В США впевнені, що навчання та озброєння, які вони надають Україні, змінять динаміку на полі бою у війні проти РФ. Це дозволить прорвати російську оборону та маневрувати.