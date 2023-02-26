Запад готовит пакт Украина-НАТО на невыгодных для Киева условиях, — ISW

Соглашение обеспечит Киев современным военным оборудованием, оружием и боеприпасами, но не защитой по статье V или обязательствами по размещению сил НАТО в Украине, утверждают аналитики.

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Официальные лица Великобритании, Франции и Германии готовят пакт Украина-НАТО, не отвечающий гарантиям, которые Украина получит от членства в НАТО, и, похоже, отражает желание давить на Киев, чтобы он принял урегулирование конфликта путем переговоров на невыгодных условиях. Об этом говорится в аналитике за 25 февраля американского Института изучения войны ISW.

По сообщению американского делового издания The Wall Street Journal, точные положения соглашения не определены, но официальные лица указали, что соглашение обеспечит Украину современным военным оборудованием, оружием и боеприпасами, но не защитой по статье V или обязательствами по размещению сил НАТО в Украине. Это не соответствует требованиям Украины о полном членстве в НАТО.

"Официальные лица заявили, что пакт стремится обеспечить Украину таким образом, чтобы украинские силы могли вести контрнаступление, которое приведет Россию к столу переговоров и сдержит любую будущую российскую агрессию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что официальные лица высказали оговорку о способности Запада поддерживать длительные военные усилия.

Ранее Фокус сообщал, что в отчете Института изучения войны за 25 февраля говорилось, что в районе Токмака на Запорожье ВСУ ликвидировали 120 российских оккупантов, проводивших разведку.

В США уверены, что обучение и вооружение, которое они предоставляют Украине, изменят динамику на поле боя в войне против РФ. Это позволит прорвать русскую оборону и маневрировать.