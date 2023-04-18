Голова НАТО закликав країни-союзники виділити більше боєприпасів Україні, — CNN

Столтенберг закликав країни-союзники забезпечити Україну додатковими боєприпасами. За інформацією глави НАТО, витік секретних документів розкрив, що українська армія потребує боєприпаси для ППО.

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У вівторок, 18 квітня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-союзники з НАТО мають надати Україні більше зброї та боєприпасів. Про це повідомляє видання CNN.

Столтенберг заявив про це, посилаючись на витік секретних документів Пентагону, в котрих зазначалося, що у української армії закінчуються боєприпаси для протиракетної оборони.

На думку голови НАТО, військова допомога Україні наразі матиме вирішальне значення для допомоги ЗСУ у поверненні позицій.

"Ми визнаємо факт того, що величезна кількість зброї, боєприпасів, матеріалів вже була передана Україні, але нам потрібно зробити ще більше", — заявив Столтенберг.

Тому, за словами Столтенберга, країни-союзники мають забезпечити українцям такий стан, щоб вони змогли подолати російські позиції, пройти через мінні поля та звільнити свою законну територію.

Нагадаємо, на початку березня генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг заявляв, що за рік повномасштабної війни з Росією Україна отримала від країн-союзників допомогу на суму понад 150 мільярдів євро.

7 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про розробку багаторічного плану підтримки України та покращення взаємодії з НАТО у довгостроковій перспективі, що планується прийняти на літньому саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня.