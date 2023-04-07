Не вступом єдиним: Кулеба анонсував важливі рішення НАТО щодо України

За словами міністра, йдеться про розробку багаторічного плану підтримки України, пошук певних гарантій безпеки та покращення взаємодії з НАТО у довгостроковій перспективі.

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На літньому саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня буде багато важливих рішень для України, обговорять не лише членство України в Альянсі. Про це у п'ятницю, 7 квітня, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

Міністр порадив "не зациклюватися" на питанні вступу України до НАТО.

"Буде багато інших рішень (на саміті НАТО – ред.). Не треба на цьому зациклюватися (йдеться про питання членства – ред.)", – сказав Кулеба.

Зокрема, за його словами, йдеться про розробку багаторічного плану підтримки України, пошук певних гарантій безпеки та покращення взаємодії з НАТО.

"Багато речей у роботі, але ключове, тобто перлина в цій короні — це питання про те, як ми рухаємося до членства", — підкреслив міністр.

Нагадаємо, 4 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Україна стане членом Альянсу після перемоги у війні.

Цього ж дня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про суперечки з союзниками щодо членства в НАТО.

А вже 6 квітня Financial Times написало, що США, Німеччина та Угорщина не підтримують надання Україні "дорожньої карти " для вступу до НАТО. Видання повідомляє, що делегати не змогли порозумітися щодо "українського питання".