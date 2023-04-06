Вступ України до НАТО: три країни не схвалили "дорожню карту" для Києва

США, Німеччина та Угорщина готові допомагати Україні технічно та фінансово. Проте дипломати-представники цих держав виступили проти надання Києву "дорожньої карти", необхідної для членства в Альянсі.

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США, Німеччина та Угорщина не підтримують надання Україні "дорожньої карти" для вступу до НАТО. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на свої джерела.

Медіа інформує про те, що представники країн не змогли порозумітися щодо "українського питання" під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць Альянсу, яка пройшла в Брюсселі цього тижня.

Крім того, більшість дипломатів-представників країн НАТО вважають, що в короткостроковій перспективі вступ України до альянсу неможливий. Причина – російсько-українська війна.

"У нас попереду кілька тижнів тяжких переговорів, щоб закрити ці розбіжності та сформулювати політичний результат", – сказав чиновник, який поспілкувався з журналістами медіа на правах анонімності.

Також ЗМІ повідомляє про те, що найбільше серйозно налаштовані у питанні членства України в НАТО країни Балтії та Польща.

США зі свого боку запропонували компромісний варіант: зараз зосередитися на наданні Києву воєнної, фінансової та гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, 4 квітня генсек НАТО Єнс Столтенбер сказав, коли Україна стане членом Альянсу. Також він подякував українцям за їхню позицію та розповів, як організація планує допомагати країні надалі.

Ми також писали про те, що 4 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про суперечки із союзниками щодо членства в НАТО. За словами глави МЗС, під час літнього саміту Альянсу у Вільнюсі, країни матимуть можливість виправити головну помилку 2008 року. Крім того, наратив про "відчинені двері" для України більше не спрацює.