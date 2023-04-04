"Можливість виправити помилки": Кулеба розповів про суперечки з союзниками щодо членства в НАТО

За словами голови МЗС, під час літнього саміту Альянсу у Вільнюсі, країни матимуть можливість виправити головну помилку 2008 року. Крім того, наратив про "відчинені двері" для України більше не спрацює.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився про членство України в НАТО на тлі приєднання Фінляндії до Альянсу. Про свої очікування від саміту у Вільнюсі він розповів в ефірі телемарафону 4 квітня.

За його словами, у липні на саміті НАТО у Вільнюсі гостро стоятиме питання членства України в оборонному союзі. Це своєрідна можливість Північноатлантичного альянсу виправити помилку, допущену на саміті в Бухаресті у 2008 році.

"Я сказав усе, що Україна думає з приводу аргументу деяких країн, що членство України не на часі, а на часі максимальне збільшення підтримки України з боку НАТО. Тепер союзники мають все обговорити і вийти на чіткий результат, який буде досягнутий у Вільнюсі. Якщо коротко, мій меседж такий: Вільнюс 2023 року — це можливість виправити помилки Бухареста 2008 року”, — заявив Дмитро Кулеба.

Під час переговорів у голови МЗС відбулася відверта розмова з союзниками, на якій усі змогли висловити те, що вони думають про ситуацію, яка склалася. За словами Дмитра Кулеби, повторення наративу про те, що двері НАТО залишаються відчиненими для України — більше не спрацює і настав час переходити до рішучих дій.

Нагадаємо, 4 квітня Фінляндія офіційно приєдналася до Альянсу НАТО, тим самим кордон союзу з Росією збільшився вдвічі. Прапор Фінляндії вже підняли біля штаб-квартири відомства.