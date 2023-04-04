"Возможность исправить ошибки": Кулеба рассказал про споры с союзниками о членстве в НАТО

По словам главы МИД, во время летнего саммита Альянса в Вильнюсе, у стран будет возможность исправить главную ошибку 2008 года. Кроме того, нарратив об "открытых дверях" для Украины больше не сработает.

Related video

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о членстве Украины в НАТО на фоне присоединения Финляндии к Альянсу. О своих ожиданиях от саммита в Вильнюсе он рассказал в эфире телемарафона 4 апреля.

По его словам, в июле на саммите НАТО в Вильнюсе будет остро стоять вопрос членства Украины в оборонительном союзе. Это своеобразная возможность Североатлантического альянса исправить ошибку, которая была допущена на саммите в Бухаресте в 2008 году.

"Я сказал все, что Украина думает по поводу аргумента некоторых стран, что членство Украины не ко времени, а ко времени максимальное увеличение поддержки Украины со стороны НАТО. Теперь союзники должны все обсудить и выйти на четкий результат, который будет достигнут в Вильнюсе. Если коротко, мой месседж таков: Вильнюс 2023 года — это возможность исправить ошибки Бухареста 2008 года", — заявил Дмитрий Кулеба.

Во время переговоров у главы МИД состоялся откровенный разговор с союзниками, на котором все смогли высказать то, что они думают о сложившейся ситуации. По словам Дмитрия Кулебы, повторение нарратива о том, что двери НАТО остаются открытыми для Украины — больше не сработает и пора переходить к решительным действиям.

Напомним, 4 апреля Финляндия официально присоединилась к Альянсу НАТО, тем самым граница союза с Россией увеличилась в два раза. Флаг Финляндии уже подняли у штаб-квартиры ведомства.