Блок НАТО расширился на восток: Финляндия официально присоединилась к Альянсу (видео)

Границы оборонительного союза с РФ увеличились в два раза после присоединения Хельсинки к Альянсу. Флаг Финляндии уже подняли у штаб-квартиры ведомства.

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Финляндия официально стала членом НАТО и теперь флаг государства поднят у штаб-квартиры Альянса. Об этом говорится в пресс-службе ведомства во вторник, 4 апреля.

Финляндия стала 31-м государством, которое стало частью оборонительного Альянса и это случилось на фоне полномасштабной войны в Украине, которую начала Российская Федерация.

Примечательно, что страна имеет границу с РФ протяженностью 1300 километров и теперь общая граница России с НАТО составляет 2600 километров — увеличилась вдвое.

"Сегодня Финляндия стала членом оборонного альянса НАТО. Начинается новая эра. Каждая страна максимизирует свою безопасность. Это также то, что делает Финляндия. В то же время членство в НАТО укрепляет нашу международную позицию и нашу свободу передвижения", — говорит президент Финляндии Саули Ниинисте.

Финляндия официально присоединилась к НАТО Фото: NATO

Финляндия сохраняла свой нейтралитет с 1917 года, как только обрела независимость, однако после начала войны в Украине их позиция касаемо этого вопроса изменилась.

Стоит отметить, что Финляндия подала свою заявку на вступление в союз менее года назад вместе со Швецией. При этом, членство второй страны все еще под вопросом из-за разногласий с Турцией, однако генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что это обязательно произойдет в необозримом будущем и все получат от этого только выгоду.

Напомним, 4 марта экс-глава Генштаба британской армии Ричард Даннат отметил, что НАТО разместит военный контингент вдоль всей финской границы с РФ. По его словам, Альянс мало получит от вступления Финляндии в плане военного потенциала. Однако блок правильно поступает, когда берет на себя дополнительную ответственность на фоне роста напряженности в отношениях с РФ.