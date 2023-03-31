Финляндия станет полноправным членом НАТО в ближайшие дни, — Столтенберг (видео)

По словам генсека Североатлантического союза, европейская страна значительно укрепит силы Альянса благодаря своим ВС и демократическим институтам.

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Финляндия официально станет членом оборонного Альянса НАТО в ближайшие несколько дней. Об этом заявил генсек ведомства Йенс Столтенберг 31 марта.

Европейская страна станет официально уже 31-м членом НАТО в течении нескольких дней и возможным это стало после одобрения Турции заявки на вступление.

Для того, чтобы одна из стран стала полноправным членом НАТО, нужно чтобы все страны-участницы ратифицировали протокол о присоединении кандидата к Североатлантическому союзу. На это ушло несколько месяцев.

"Финляндия официально присоединится к нашему Альянсу в ближайшие дни. Членство сделает Финляндию более безопасной, а НАТО — сильнее", — сказал генсек.

Хельсинки имеют эффективные вооруженные силы, расширенные возможности, а также сильные демократические институты. Все это позволит НАТО стать только сильнее, как отметил Йенс Столтенберг.

Следующим полноправным членом ведомства может стать Швеция, однако для этого сначала они должны решить возникшие разногласия с Турцией. Глава НАТО подметил, что скорейшее завершение процесса ратификации для Швеции будет в интересах всех, и большинство союзников с этим согласны.

Напомним, что еще в сентябре 2022 года посол США Дуглас Хики обещал, что Финляндия и Швеция станут официальными членами НАТО до конца 2022 года.

3 ноября появилась информация о том, что Швеция и Финляндия выполнили все требования для вступления в НАТО, однако Анкара выдвинула требования по усилению важных шагов по борьбе с терроризмом.