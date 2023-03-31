Больше нет препятствий: парламент Турции одобрил вступление Финляндии в НАТО, – СМИ

По словам журналистов, Турция и Венгрия продолжают блокировать вступление в НАТО Швеции, которая подала соответствующую заявку одновременно с Финляндией.

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В четверг, 30 марта, парламент Турции единогласно проголосовал за вступление Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом пишет CNN.

Сообщается, что, Турция стала последней страной, которая одобрила заявку Финляндии, устранив таким образом последнее препятствие на пути к присоединению страны к оборонному альянсу. В то же время Турция и Венгрия продолжают блокировать вступление в НАТО Швеции.

Большинство государств-членов НАТО одобрили заявки Швеции и Финляндии за несколько недель. Однако из-за позиции Анкары и Будапешта процесс их вступления в Альянс затянулся.

В Турции заявляли, что на территории Швеции и Финляндии размещены "террористические организации", а в Венгрии обвиняли новые страны-кандидаты в распространении дезинформации.

Спустя некоторое время в Будапеште смягчили свою позицию касательно Финляндии, одобрив ее заявку 27 марта. По словам представителя венгерских властей Золтана Ковача, для принятия аналогичного решения по Швеции нужно решить "достаточное количество недовольств".

Что касается Турции, что лидер страны Реджеп Эрдоган выдвинул условие, согласно которому Стокгольм должен выдать Анкаре запрашиваемых "террористов", прежде чем ее запрос на вступление в НАТО будет одобрен.

Напомним, что 27 марта Комитет по иностранным делам Великого национального собрания Турции ратифицировал заявку Финляндии на вступление в НАТО. Замминистра иностранных дел Турции Бурак Акчапар отметил, что Финляндия продемонстрировала "чуткое отношение" пожеланиям и требованиям Анкары.

Еще мы писали о том, что 25 марта под посольством Турции в Финляндии прошла антитурецкая акция, на которой было замечено чучело Реджепа Эрдогана. По данным полиции, организатором демонстрации является сообщество Rise Up for Rojava, действующее от имени курдов.