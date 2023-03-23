В Турции одобрили законопроект о вступлении Финляндии в НАТО, – СМИ

По словам замглавы МИД Турции Бурака Акчапара, Финляндия продемонстрировала решимость в выполнении требований Анкары, в частности в борьбе с терроризмом.

Related video

В четверг, 23 марта, Комитет по иностранным делам Великого национального собрания Турции одобрил законопроект о ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. Об этом сообщает издание TRT Haber.

Сообщается, что документ также должен получить одобрение Генеральной ассамблеи парламента. Ожидается, что решение будет принято до середины апреля.

Замминистра иностранных дел Турции Бурак Акчапар отметил, что отношения Анкары и Хельсинки пребывают в "позитивном ключе". Дипломат также упомянул о том, что президент Финляндии Саули Ниинисте посетил Кахраманмараш и Анкару 16-17 марта, демонстрируя солидарность в связи с разрушительными землетрясениями.

Акчапар также упомянул о том, что при заключении соглашения с Турцией, Швеция и Финляндия обязались поддержать усилия Анкары по борьбе с терроризмом, а также снять ограничения, касающиеся турецкой оборонно-промышленной сферы.

"Швеция и Финляндия взяли на себя конкретные обязательства", — подчеркнул Акчапар.

По словам замминистра, Финляндия с самого начала была "более подготовлена и полна решимости" в вопросах выполнения требований турецкой стороны. Он также упомянул о сожжении Корана, отметив, что подобные действия запрещены в Финляндии.

"Такие демонстрации не разрешено в Финляндии. Финляндия проявила свою волю и решимость в борьбе с терроризмом как на деле, так и на деле, показала, что чутко относится к нашим пожеланиям и требованиям", — заключил Бурак Акчапар.

Напомним, что по данным исследовательского института Роберта Лансинга от 26 января, к сожжению Корана под посольством Турции в Стокгольме может быть причастна Российская Федерация. Аналитики считают, что таким образом Кремль намеревался воспрепятствовать вступлению Швеции в НАТО.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в своем заявлении 24 января предположил, что из-за противоречий между Стокгольмом и Анкарой вопрос вступления его страны в НАТО одновременно со Швецией, возможно, придется пересмотреть.

Кроме того, 25 января стало известно о том, что ратификация вступления Финляндии и Швеции в НАТО может затянуться из-за Венгрии. Группа венгерских депутатов потребовала проведения дополнительных переговоров со странами-претендентами.