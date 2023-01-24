"Процесс задерживается": в МИД Финляндии допускают вступление в НАТО без Швеции

По словам министра иностранных дел Финляндии, в Турции возмущены протестами в Швеции, в ходе которых был сожжен Коран. В связи с этим Анкара пока не готова одобрить вступление страны в НАТО.

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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что вопрос вступления в Североатлантический альянс одновременно со Швецией, возможно, придется пересмотреть. Об этом пишет финский портал Yle.

Финляндия и Швеция все еще ожидают на одобрение Турции касательно их вступления в НАТО. Хаависто отметил, что эта процедура затягивается из-за шведских протестов, в частности из-за сожжения Корана 21 января перед турецким посольством в Стокгольме.

"Процесс задерживается, судя по всему, до выборов в Турции, то есть до середины мая. Как будут после этого развиваться события, сказать сложно. Вчера я разговаривал с министром иностранных дел Турции, и сложилось впечатление, что религиозные протесты вызвали у турецкой стороны шок и гнев", — сказал Пекка Хаависто.

По мнению главы МИД Финляндии, это может отразиться на решении турецкой стороны касательно вступления Швеции в НАТО. При этом Хаависто по-прежнему считает одновременное вступление Финляндии и Швеции в Альянс наиболее оптимальным вариантом развития событий.

Министр иностранных дел Финляндии также подчеркнул, что пока еще рано принимать какую-либо позицию по данному вопросу.

"Необходимо отслеживать ситуацию. Вероятно, что этот конфликт может в долгосрочной перспективе помешать Швеции присоединиться к НАТО", — считает Хаависто.

Сожжение Корана в Стокгольме

21 января перед турецким посольством в Стокгольме лидер датской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран. Он также заявил, о своем намерении продолжить подобные акции.

Митинг, в рамках которого произошло сожжение священной книги, проходил в поддержку запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Протестующие также выступали против вступления Швеции в НАТО.

Вскоре после этого в Турции прошли антишведские протесты с сожжением флага Швеции.

На инцидент также отреагировал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявив, что Швеция и Финляндия не желают сотрудничать с Анкарой в борьбе с терроризмом. Акар подчеркнул, что упомянутые страны не должны игнорировать "отвратительные покушения на Турцию".

Ранее Фокус сообщал, что в июле 2022 года Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в Североатлантический альянс.

В ноябре того же года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия выполнили все требования и готовы вступить в НАТО. Столтенберг призвал Турцию ратифицировать соответствующий протокол.