"Процес затримується": у МЗС Фінляндії допускають вступ до НАТО без Швеції

За словами міністра закордонних справ Фінляндії, в Туреччині обурені протестами у Швеції, під час яких було спалено Коран. У зв'язку з цим Анкара поки що не готова схвалити вступ країни до НАТО.

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Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто заявив, що питання вступу до Північноатлантичного альянсу одночасно зі Швецією, можливо, доведеться переглянути. Про це пише фінський портал Yle.

Фінляндія та Швеція все ще очікують на схвалення Туреччини щодо їхнього вступу до НАТО. Гаавісто зазначив, що ця процедура затягується через шведські протести, зокрема через спалення Корану 21 січня перед турецьким посольством у Стокгольмі.

"Процес затримується, зважаючи на все, до виборів у Туреччині, тобто до середини травня. Як будуть після цього розвиватися події, сказати складно. Вчора я розмовляв з міністром закордонних справ Туреччини, і склалося враження, що релігійні протести викликали у турецької сторони шок і гнів", — сказав Пекка Гаавісто.

На думку глави МЗС Фінляндії, це може вплинути на рішення турецької сторони щодо вступу Швеції до НАТО. При цьому Гаавісто, як і раніше, вважає одночасний вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу найбільш оптимальним варіантом розвитку подій.

Міністр закордонних справ Фінляндії також підкреслив, що поки що рано приймати якусь позицію з цього питання.

"Необхідно відстежувати ситуацію. Ймовірно, що цей конфлікт може у довгостроковій перспективі завадити Швеції приєднатися до НАТО", — вважає Гаавісто.

Спалення Корану в Стокгольмі

21 січня перед турецьким посольством у Стокгольмі лідер датської партії "Жорсткий курс" Расмус Палудан спалив Коран. Він також заявив про свій намір продовжити подібні акції.

Мітинг, під час якого відбулося спалення священної книги, проходив на підтримку забороненої у Туреччині Робочої партії Курдистану. Протестувальники також виступали проти вступу Швеції до НАТО.

Невдовзі після цього в Туреччині пройшли антишведські протести зі спаленням прапора Швеції.

На інцидент також відреагував міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявивши, що Швеція та Фінляндія не бажають співпрацювати з Анкарою у боротьбі з тероризмом. Акар підкреслив, що згадані країни не повинні ігнорувати "погані замахи на Туреччину".

Раніше Фокус повідомляв, що у липні 2022 року Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до Північноатлантичного альянсу.

У листопаді того ж року Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Швеція та Фінляндія виконали всі вимоги і готові вступити до НАТО. Столтенберг закликав Туреччину ратифікувати відповідний протокол.