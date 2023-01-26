За сожжением Корана под посольством Турции в Стокгольме может стоять Россия, – СМИ

По словам расследователей, Россия хочет блокировать вступление Швеции в НАТО, а также создать в стране почву для террористических актов со стороны последователей ислама.

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Спецслужбы Российской Федерации могли использовать лидера датской партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана, сжегшего Коран под посольством Турции в Стокгольме, для дестабилизации ситуации в Швеции и блокировки ее вступления в Североатлантический альянс. К такому выводу пришли в Институте исследований глобальных угроз и демократии Роберта Лансинга (RLI).

Согласно данным организации, в России стремятся обострить отношения Швеции с мусульманскими странами и создать предпосылки для актов террора со стороны мусульман, оказавшихся на территории страны в качестве беженцев.

Сообщается, что этому должно было способствовать публичное сожжение Корана под посольством Турции в шведской столице лидером датской партии "Жесткий курс" Расмусом Палуданом, которое произошло 21 января.

"Российская военная разведка, вероятно, использовала ничего не подозревающего Палудана при посредничестве Чанга Йоханнеса Фрика, который, согласно многочисленным признакам, является сотрудником ГРУ, завербованным для проведения психологических операций", — говорится в публикации.

Расследователи также указали на то, что место и время сожжения священной книги были выбраны неслучайно. Инцидент произошел незадолго до предстоящего визита в Швецию министра обороны Турции.

По мнению авторов статьи, это может быть связно со стремлением Швеции вступить НАТО, противоречащим интересам Кремля. Отмечается, что, являясь членом Альянса, Турция потребовала у шведских властей провести экстрадицию представителей курдских сил и подозреваемых в деле о государственном перевороте 2016 года.

"Неслучайно беспорядки происходят на фоне сообщений о том, что Швеция может вступить в НАТО, и в то время, когда Москва озвучивает Стокгольму угрозы по поводу выбранного им курса действий", — считают в исследовательском институте.

Как Чанг Йоханнес Фрик связан с РФ

Чанг Йоханнес Фрик (до 1995 года — Чанг Георг Линдберг) является владельцем интернет-издания Nyheter idag и ведущим передачи на телеканале SD Riks, финансируемого Шведской демократической партией.

В 2018 году Nyheter idag освещал выборы в РФ в положительном свете. На сегодняшний день в издании пишут о причастности Турции к убийствам курдов в Сирии, предоставлении убежищ исламским террористам и шантаже Европы беженцами.

Расследование показало, что Фрик больше года сотрудничал с российским агентством Russia Today (RT). Он был "фрилансером с постоянными заданиями" в Ruptly, которая является дочерней компанией RT.

В свою очередь издание Russia Today связывают с Министерством обороны и военной разведкой Российской Федерации.

В 2017 году Фрик освещал визит в Россию депутата российского происхождения от ультраправой партии "Шведские демократы" Павла Гамова.

В 2018 году журналисты The New York Times сообщили, что РФ способствовала продвижению демократов на парламентских выборах в Швеции посредством антимигранстских публикаций на сайтах и страницах, аффилированных с националистами.

Чем известен Расмус Палудан

По данным RLI, Расмус Палудан является основателем ультраправой антиисламистской политической партии "Жесткая линия". Он выступает за запрет ислама и депортацию из Дании всех мигрантов.

В исследовательском институте считают, что Россия решила использовать Палудана, так как ранее он уже участвовал в сожжении Корана в населенных мигрантами районах Дании, Германии и Франции.

"Крайне правая идеология и антимигрантская политика Палудана полностью подходят Кремлю для проведения разведывательных операций в широких рамках антимигрантского движения по всей Европе, которое Москва щедро культивирует с 2015 года", — отметили в институте.

Реакция Турции на сожжение Корана

На инцидент с сожжением священной книги мусульман возле турецкого посольства в Стокгольме отреагировал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявив, что Швеция и Финляндия не должны игнорировать "отвратительные покушения на Турцию". Анкар также сказал, что упомянутые страны не желают сотрудничать с Анкарой в борьбе с терроризмом.

Напомним, что в ноябре прошлого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия выполнили все требования и готовы вступить в НАТО. В связи с этим, генсек призвал Турцию ратифицировать соответствующий протокол.

Фокус также писал о том, что 24 января министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сказал, что вопрос вступления в Североатлантический альянс одновременно со Швецией, возможно, придется пересмотреть. Хаависто отметил, что эта процедура затягивается из-за шведских протестов, в частности из-за сожжения Корана 21 января.