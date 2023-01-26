За спаленням Корану під посольством Туреччини у Стокгольмі може стояти Росія, – ЗМІ

За словами розслідувачів, Росія хоче блокувати вступ Швеції до НАТО, а також створити в країні підґрунтя для терористичних актів із боку послідовників ісламу.

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Спецслужби Російської Федерації могли використовувати лідера данської партії "Жорсткий курс" Расмуса Палудана, який спалив Коран під посольством Туреччини у Стокгольмі, для дестабілізації ситуації у Швеції та блокування її вступу до Північноатлантичного альянсу. Такого висновку дійшли в Інституті досліджень глобальних загроз і демократії Роберта Лансінга (RLI).

Згідно з даними організації, в Росії прагнуть загострити відносини Швеції з мусульманськими країнами і створити передумови для актів терору з боку мусульман, які опинилися на території країни як біженці.

Повідомляється, що цьому мало сприяти публічне спалення Корану під посольством Туреччини в шведській столиці лідером данської партії "Жорсткий курс" Расмусом Палуданом, яке відбулося 21 січня.

"Російська військова розвідка, ймовірно, використовувала Палудана, який нічого не підозрює, за посередництва Чанга Йоганнеса Фріка, який, згідно з численними ознаками, є співробітником ГРУ, завербованим для проведення психологічних операцій", — йдеться в публікації.

Розслідувачі також вказали на те, що місце та час спалення священної книги було обрано невипадково. Інцидент стався незадовго до візиту до Швеції міністра оборони Туреччини.

На думку авторів статті, це може бути пов'язане з прагненням Швеції вступити до НАТО, що суперечить інтересам Кремля. Зазначається, що, будучи членом Альянсу, Туреччина вимагала у шведської влади провести екстрадицію представників курдських сил і підозрюваних у справі про державний переворот 2016 року.

"Невипадково заворушення відбуваються на тлі повідомлень про те, що Швеція може вступити до НАТО, і в той час, коли Москва озвучує Стокгольму погрози щодо обраного ним курсу дій", — вважають у дослідницькому інституті.

Як Чанг Йоганнес Фрік пов'язаний з РФ

Чанг Йоганнес Фрік (до 1995 року — Чанг Георг Ліндберг) є власником інтернет-видання Nyheter idag і ведучим передачі на телеканалі SD Riks, що фінансується Шведською демократичною партією.

У 2018 році Nyheter idag висвітлював вибори в РФ у позитивному світлі. На сьогодні у виданні пишуть про причетність Туреччини до вбивств курдів у Сирії, надання притулків ісламським терористам і шантаж Європи біженцями.

Розслідування показало, що Фрік понад рік співпрацював із російським агентством Russia Today (RT). Він був "фрілансером із постійними завданнями" у Ruptly, яка є дочірньою компанією RT.

Зі свого боку видання Russia Today пов'язують з Міністерством оборони та військовою розвідкою Російської Федерації.

У 2017 році Фрік висвітлював візит у Росію депутата російського походження від ультраправої партії "Шведські демократи" Павла Гамова.

У 2018 році журналісти The New York Times повідомили, що РФ сприяла просуванню демократів на парламентських виборах у Швеції через антимігранстські публікації на сайтах і сторінках, афілійованих із націоналістами.

Чим відомий Расмус Палудан

За даними RLI, Расмус Палудан є засновником ультраправої антиісламістської політичної партії "Жорстка лінія". Він виступає за заборону ісламу та депортацію з Данії всіх мігрантів.

У дослідному інституті вважають, що Росія вирішила використати Палудана, оскільки раніше він брав участь у спаленні Корану в населених мігрантами районах Данії, Німеччини та Франції.

"Вкрай права ідеологія та антимігрантська політика Палудана повністю підходять Кремлю для проведення розвідувальних операцій у широких межах антимігрантського руху по всій Європі, який Москва щедро культивує з 2015 року", — зазначили в інституті.

Реакція Туреччини на спалення Корану

На інцидент зі спаленням священної книги мусульман біля турецького посольства у Стокгольмі відреагував міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявивши, що Швеція і Фінляндія не повинні ігнорувати "огидні замахи на Туреччину". Анкар також сказав, що згадані країни не хочуть співпрацювати з Анкарою у боротьбі з тероризмом.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Швеція та Фінляндія виконали всі вимоги і готові вступити до НАТО. У зв'язку з цим генсек закликав Туреччину ратифікувати відповідний протокол.

Фокус також писав про те, що 24 січня міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто сказав, що питання вступу до Північноатлантичного альянсу одночасно зі Швецією, можливо, доведеться переглянути. Гаавісто зазначив, що ця процедура затягується через шведські протести, зокрема через спалення Корану 21 січня.