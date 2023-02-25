"Не только Турция": Венгрия может отложить ратификацию вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Группа депутатов из правящей партии "Фидес" требует "больше уважения к Будапешту", а также дополнительных переговоров с двумя странами.

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В Офисе премьер-министра Венгрии Гергель Гуляш заявил, что парламент может отложить ратификацию о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии до второй половины марта. Об этом сообщает местное издание Telex.

В ходе закрытого заседания правящей партии "Фидес" выступила группа депутатов, которые хотят дополнительных переговоров с Финляндией и Швецией. Сам премьер-министр просил поддержать решение. Установить личности парламентариев, как пишут в издании, не удастся, так как заседание было без журналистов.

Депутаты хотят обговорить роль двух кандидатов в Альянсе, а также потребовать "больше уважения к Венгрии" в ряде внутриевропейских вопросах. Вместе с тем Гуляш отмечает, что предложение ратифицировать соглашение уже находится в парламенте. По процедуре его должны вывести на распорядок дня в следующий понедельник, 27 февраля. Обычно, по словам главы правительства, подобные решение принимают в течение 4 недель.

При этом стоит отметить, что Венгрия не выдвигала никаких претензий двум кандидатам на вступление в НАТО, в отличие от Турции. Первоначально ожидалось, что Будапешт ратифицирует соглашение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО к концу 2022 года.

Напомним, 23 февраля в МИД Венгрии заявили, что они готовят визит Виктора Орбана в Киев. Однако поездка состоится тогда, когда будет "своевременной".

25 января в МИД Финляндии предложили приостановить переговоры по вступлению в НАТО из-за истории с сожжением Корана в Швеции.