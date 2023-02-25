"Не тільки Туреччина": Угорщина може відкласти ратифікацію вступу Фінляндії та Швеції в НАТО

Група депутатів із керівної партії "Фідес" вимагає "більшої поваги до Будапешта", а також додаткових переговорів із двома країнами.

Related video

В Офісі прем'єр-міністра Угорщини Ґерґелі Гуляш заявив, що парламент може відкласти ратифікацію про вступ у НАТО Швеції та Фінляндії до другої половини березня. Про це повідомляє місцеве видання Telex.

Під час закритого засідання керівної партії "Фідес" виступила група депутатів, які хочуть додаткових переговорів із Фінляндією та Швецією. Сам прем’єр-міністр просив підтримати рішення. Встановити особи парламентаріїв, як пишуть у виданні, не вдасться, оскільки засідання було без журналістів.

Депутати хочуть обговорити роль двох кандидатів в Альянсі, а також вимагати "більшої поваги до Угорщини" в низці внутрішньоєвропейських питань. Водночас Гуляш зазначає, що пропозиція ратифікувати угоду вже перебуває в парламенті. За процедурою його мають вивести на порядок денний наступного понеділка, 27 лютого. Зазвичай, за словами глави уряду, подібні рішення ухвалюють протягом 4 тижнів.

Водночас варто зазначити, що Угорщина не висувала жодних претензій двом кандидатам на вступ у НАТО, на відміну від Туреччини. Спочатку очікувалося, що Будапешт ратифікує угоду про вступ Фінляндії та Швеції в НАТО до кінця 2022 року.

Нагадаємо, 23 лютого в МЗС Угорщини заявили, що вони готують візит Віктора Орбана в Київ. Однак подорож відбудеться тоді, коли буде "своєчасною".

25 січня в МЗС Фінляндії запропонували призупинити переговори щодо вступу в НАТО через історію зі спаленням Корану у Швеції.