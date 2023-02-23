МЗС Угорщини працює над підготовкою візиту Орбана до Києва, – Сіярто

Голова зовнішньополітичного відомства Угорщини заявив, що поїздка прем'єр-міністра країни до України відбудеться тоді, коли вона буде "своєчасною".

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Міністерство закордонних справ Угорщини веде роботу щодо підготовки візиту свого прем'єр-міністра Віктора Орбана до Києва. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в інтерв'ю Index.

Журналіст зазначив угорському міністру на те, що в українській столиці вже відбулися переговори лідерів переважної більшості європейських держав, зокрема й президента США Джо Байдена.

Зі свого боку, Сіярто заявив, що поїздка Орбана в Україну відбудеться тоді, коли вона буде "своєчасною".

"Коли візит буде своєчасним, поїде і прем'єр-міністр Угорщини, нині Міністерство закордонних справ працює над його підготовкою", — повідомив Голова МЗС Угорщини.

Петер Сіярто також відповів на запитання, чому він сам ще не відвідав Київ.

"Якщо я отримаю запрошення, і ми зможемо заздалегідь домовитися про основні теми та час візиту, я із задоволенням поїду, але такого запрошення поки не надходило", — сказав міністр.

Під час інтерв'ю Сіярто прокоментував свій недавній візит до Мінська, зазначивши, що "канали зв'язку мають залишатися відкритими". Дипломат також спростував інформацію про переговори з росіянами у Білорусі.

Нагадаємо, що 19 лютого прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Німеччину у тому, що та очолила "табір війни", відправляючи Україні озброєння для протистояння російській військовій агресії.

Раніше, 1 лютого, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Віктор Орбан під час святкової вечері на честь президента Азербайджану Ільхама Алієва сказав тост, у якому "забув" про існування України.

Фокус також писав про те, що 27 січня прем'єр-міністр Угорщини під час спілкування з журналістами назвав Україну "нічийною землею" та порівняв її з Афганістаном.

Ще ми писали про те, що 21 лютого голова комітету парламенту Угорщини із закордонних справ Жолт Немет направив голову МЗС Словаччини Ростислава Качера до психіатра за те, що той публічно відматюкав прем'єр-міністра Віктора Орбана.