"На сході – росіяни": Орбан "забув" про існування України під час тосту

За словами угорського прем'єра, на заході його країна межує з німецькомовними, а на сході – з росіянами.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час святкової вечері на честь президента Азербайджану Ільхама Алієва сказав тост, у якому сказав, що на схід від його країни живуть "росіяни". Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на пресслужбу Орбана.

Повідомляється, що Алієв нібито вказав Орбану на "схожі геостратегічні позиції" Угорщини та Азербайджану.

"І не треба бути фізиком-ядерником, щоб побачити це одразу: Азербайджан межує з Іраном на півдні та з Росією на півночі; на захід від Угорщини живуть німецькомовні, а на сході — росіяни. Тож ми знаємо ситуацію і знаємо, як важко добре керувати життям нації за таких обставин" – сказав прем'єр-міністр Угорщини.

У джерелі зазначають, що, говорячи про "німецькомовних" Орбан, ймовірно, мав на увазі Австрію, а в Україні, на його думку, живуть "росіяни".

Раніше, 27 січня, речник МЗС України Олег Ніколенко заявив про намір викликати посла Угорщини після скандальних висловлювань Віктора Орбана про Україну. Зокрема угорський прем'єр назвав Україну "нічийною землею", порівнявши її з Афганістаном.

"Черговий зневажливий вислів Віктора Орбана на адресу України. Такі заяви категорично неприйнятні", — зазначив Ніколенко.

Фокус також писав про те, що 27 січня Віктор Орбан заявив, що Угорщина не допустить запровадження санкцій Європейського Союзу проти російської ядерної енергетики та накладе своє вето на будь-яку таку пропозицію. "Росатом" продовжує співпрацю з Угорщиною, займаючись будівництвом у країні нових енергоблоків АЕС.

Ще ми писали про те, що 28 січня депутатка Закарпатської обласної ради від Партії угорців України Юдіта Петеї виклала на своїй сторінці у Facebook фотографію із зображенням Закарпатської області у кольорах угорського прапора. Однак через деякий час знімок було видалено.