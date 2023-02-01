"На востоке – русские": Орбан "забыл" о существовании Украины во время тоста

По словам венгерского премьера, на западе его страна граничит с немецкоязычными, а на востоке – с россиянами.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время праздничного ужина в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева произнес тост, в котором сказал, что к востоку от его страны живут "русские". Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на пресс-службу Орбана.

Сообщается, что Алиев якобы указал Орбану на "похожие геостратегические позициии" Венгрии и Азербайджана.

"И не нужно быть физиком-ядерщиком, чтобы увидеть это сразу: Азербайджан граничит с Ираном на юге и с Россией на севере; к западу от Венгрии живут немецкоязычные, а на востоке — русские. Так что мы знаем ситуацию и знаем, как трудно хорошо управлять жизнью нации при таких обстоятельствах" – сказал премьер-министр Венгрии.

В источнике отмечают, что, говоря о "немецкоязычных" Орбан, вероятно имел в виду Австрию, а в Украине по его мнению живут "русские".

Ранее, 27 января спикер МИД Украины Олег Николенко заявил о намерении вызвать посла Венгрии после скандальных высказываний Виктора Орбана об Украине. В частности, венгерский премьер назвал Украину "ничейной землей", сравнив ее с Афганистаном.

"Очередное пренебрежительное высказывание Виктора Орбана в адрес Украины. Такие заявления категорически неприемлемы", — отметил Николенко.

Фокус также писал о том, что 27 января Виктор Орбан заявил, что Венгрия не допустит введения санкций Европейского союза против российской ядерной энергетики и наложит свое вето на любое подобное предложение. "Росатом" продолжает сотрудничество с Венгрией, занимаясь строительством в стране новых энергоблоков АЭС.

Еще мы писали о том, что 28 января депутат Закарпатского областного совета от Партии венгров Украины Юдита Петеи выложила на своей странице в Facebook фотографию с изображением Закарпатской области в цветах венгерского флага. Однако спустя некоторое время снимок был удален.