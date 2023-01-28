Депутатка Закарпатского облсовета опубликовала фото региона в цветах флага Венгрии (фото)

Политик от Партии венгров Украины Юдита Петеи опубликовала в Facebook изображение Закарпатской области в цветах венгерского флага с надписью "Боже, храни Закарпатье", но позже его удалила. После чего нардеп Виктор Балога назвал ее "Орбановской подстилкой".

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Депутатка Закарпатского областного совета от Партии венгров Украины (КМКС) Юдита Петеи разместила на своей странице фейсбук фотографию с изображением Закарпатской области в цветах венгерского флага. Однако через некоторое время публикация была удалена. Об этом пишет местное издание Mukachevo.net.

Журналисты отмечают, что это случилось на фоне призывов политика об "ущемлениях этнических венгров" в регионе.

Сообщается, что фотографию, где половина области изображена с венгерским флагом, Юдита Петеи опубликовала на обложке личной страницы в Facebook. На изображении было написано "Боже, храни Закарпатье" на венгерском языке.

Кроме того, на странице депутатки есть публикация 2020 года с изображением карты "Великой Венгрии", куда входило Закарпатье, с надписью "Мы принадлежим друг другу".

Есть ли реакция властей?

Народный депутат парламента Виктор Балога, который был избран на Закарпатье, отреагировал на пост Юдиты Петеи и назвал ее "Орбановской подстилкой". По его словам, так она ответила на слова премьер-министра Венгрии о том, что Украина "ничейная территория".

Он также обвинил закарпатских властей в том, что они якобы занимаются ее покровительством.

"Пользуясь покровительством закарпатской власти, эта Орбановская подстилка уже давно не видит берегов и безнаказанно продвигает нарративы о каких-то правах Венгрии на украинское Закарпатье", — написал он.

Напомним, 27 января представитель МИД Олег Николенко сообщил, что Виктор Орбан сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей". По его словам, время в войне играет на стороне России, а Запад не сможет победить.

26 января Глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что закарпатских венгров якобы против их воли мобилизуют в армию Украины. По его словам, многие из них погибают.