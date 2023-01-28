Депутатка Закарпатської облради опублікувала фото регіону в кольорах прапора Угорщини (фото)

Політикиня від Партії угорців України Юдіта Петеї опублікувала у Facebook зображення Закарпатської області в кольорах угорського прапора з написом "Боже, бережи Закарпаття", але пізніше його видалила. Після чого нардеп Віктор Балога назвав її "Орбанівською підстилкою".

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Депутатка Закарпатської обласної ради від Партії угорців України (КМКС) Юдіта Петеї розмістила на своїй сторінці фейсбук фотографію із зображенням Закарпатської області в кольорах угорського прапора. Однак через деякий час публікація була видалена. Про це пише місцеве видання Mukachevo.net.

Журналісти зазначають, що це сталося на тлі закликів політикині про "утиски етнічних угорців" у регіоні.

Повідомляється, що фотографію, де половину області зображено з угорським прапором, Юдіта Петеї опублікувала на обкладинці особистої сторінки у Facebook. На зображенні було написано "Боже, збережи Закарпаття" угорською мовою.

Крім того, на сторінці депутатки є публікація 2020 року із зображенням карти "Великої Угорщини", куди входило Закарпаття, із написом "Ми належимо один одному".

Чи є реакція влади?

Народний депутат парламенту Віктор Балога, який був обраний на Закарпатті, відреагував на пост Юдіти Петеї та назвав її "Орбанівською підстилкою". За його словами, так вона відповіла на слова прем'єр-міністра Угорщини про те, що Україна є "нічийною територією".

Він також звинуватив закарпатську владу в тому, що вона нібито займається її заступництвом.

"Користуючись заступництвом закарпатської влади, ця Орбанівська підстилка вже давно не бачить берегів і безкарно просуває наративи про якісь права Угорщини на українське Закарпаття", — написав він.

Нагадаємо, 27 січня представник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що Віктор Орбан порівняв Україну з Афганістаном і назвав її "нічийною землею". За його словами, час у війні грає за Росію, а Захід не зможе перемогти.

26 січня Глава угорського МЗС Петер Сіярто заявив, що закарпатських угорців нібито проти їхньої волі мобілізують до армії України. За його словами, багато хто з них гине.