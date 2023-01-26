В МЗС Угорщини заявили про "жорстку" мобілізацію серед закарпатських угорців

За словами голови відомства Петера Сіярто, "угорці гинуть у цій війні пліч-о-пліч з українцями". За інформацією угорських ЗМІ, на Закарпатті сотні українських військових роздають повістки на вулицях, ринках та автобусах, і навіть у циганських поселеннях.

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Глава угорського МЗС Петер Сіярто заявив, що закарпатських угорців нібито проти їх волі мобілізують в армію України. За його словами, більшість з них гине. Про це повідомляє Magyar Hirlap.

Мобілізацію серед представників угорської діаспори, які проживають в Україні, він назвав черговою причиною, через яку Будапешт наполягає на мирних переговорах.

На засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку Сіярто зазначив, що саме угорці розуміють необхідність у мирних переговорах, як ніхто інший, адже війна в Україні відбувається безпосередньо з територією сусідньої країни.

Сіярто згадав про те, що понад мільйон українських біженців перетнули українсько-угорський кордон із початку вторгнення ЗС РФ. Економічні санкції проти РФ він назвав "невдалими", оскільки після них річна вартість імпорту енергоносіїв зросла із 7 до 17 млрд євро.

"Не кажучи вже про те, що угорці гинуть у цій війні пліч-о-пліч з українцями, адже угорців, які проживають на Закарпатті, також призивають в українську армію, — заявив міністр. — В останні дні ми бачили відеоматеріали про те, як жорстоко це іноді відбувається”.

Днями представники угорського МЗС були обурені "масовими звільненнями директорів і вчителів угорських шкіл" та тим, що ЗВО на Закарпатті зобов'язали прибрати угорські національні символи.

Угорські ЗМІ нещодавно опублікували репортаж із Закарпаття, присвячений мобілізації.

У матеріалі йшлося про те, що такої мобілізації, яка проводиться у Закарпатській області України, не було від початку війни. Нібито сотні українських військових та поліцейських проводять перепис, роздають повістки на вулицях, ринках, в автобусі, у дитячих садках і навіть у циганських поселеннях.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, Угорщина не блокуватиме наступний транш військової допомоги Україні від Євросоюзу. Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк повідомив, що раніше офіційний Будапешт планував блокувати передавання допомоги Україні від Фонду миру ЄС на €500 млн.

Раніше Фокус повідомляв, Угорщина відмовилася надавати свою територію як транзитну для постачання зброї в Україну, пославшись на "загрозу мешканцям Закарпаття".