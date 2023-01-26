В МИД Венгрии заявили о "жесткой" мобилизации среди закарпатских венгров

По словам главы ведомства Петера Сийярто, "венгры гибнут в этой войне бок о бок с украинцами". По информации венгерских СМИ, на Закарпатье сотни украинских военных раздают повестки на улицах, рынках и автобусах, и даже в цыганских поселениях.

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Глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что закарпатских венгров якобы против их воли мобилизуют в армию Украины. По его словам, многие из них погибают. Об этом сообщает Magyar Hirlap.

Мобилизацию среди проживающих в Украине представителей венгерской диаспоры он назвал очередной причиной, по которой Будапешт настаивает на мирных переговорах.

На заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке Сийярто отметил, что именно венгры понимают необходимость в мирных переговорах, как никто другой, ведь война в Украине проходит в непосредственной близости с территорией соседней страны.

Сийярто упомянул о том, что свыше миллиона украинских беженцев пересекли украино-венгерскую границу с начала вторжения ВС РФ. Экономические санкции в отношении РФ он назвал "неудачными", поскольку после них годовая стоимость импорта энергоносителей выросла с 7 до 17 млрд евро.

"Не говоря уже о том, что венгры гибнут в этой войне бок о бок с украинцами, ведь венгров, проживающих на Закарпатье, также призывают в украинскую армию, — заявил министр. — В последние дни мы видели видеоматериалы о том, каким жестоким образом это иногда происходит".

На днях представители венгерского МИДа были возмущены "массовыми увольнениями директоров и учителей венгерских школ" и тем, что вузы на Закарпатье обязали убрать венгерские национальные символы.

Венгерские СМИ недавно опубликовали репортаж из Закарпатье, посвященный мобилизации.

В материале шла речь о том, что такой мобилизации, которая проводится в Закарпатской области Украины, не было с начала войны. Якобы сотни украинских военных и полицейских проводят перепись, раздают повестки на улицах, рынках, в автобусе, в детских садах и даже в цыганских поселениях.

Напомним, что по данным СМИ, Венгрия не будет блокировать следующий транш военной помощи Украине от Евросоюза. Журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что прежде официальный Будапешт планировал блокировать передачу помощи Украине от Фонда мира ЕС на €500 млн.

Ранее Фокус сообщал, Венгрия отказалась предоставлять свою территорию как транзитную для поставок оружия в Украину, сославшись на "угрозу жителям Закарпатья".