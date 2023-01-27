Прем'єр Угорщини Орбан заявив, що заблокує санкції ЄС на російську атомну енергетику

Будапешт продовжує співпрацювати з російською державною енергетичною компанією "Росатом", тому має намір блокувати будь-які санкції Європейського Союзу щодо цього сектору.

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Влада Угорщини заявила, що не допустить введення санкцій Європейського союзу проти російської ядерної енергетики і накладе своє вето на будь-яку подібну пропозицію. Про це заявив прем’єр-міністр країни Віктор Орбан, повідомляє Reuters.

Україна раніше закликала внести російську державну ядерну енергетичну компанію "Росатом" у десятий станційний пакет Європейського союзу.

Орбан у п'ятницю, 27 січня, заявив, що на санкції проти ядерного енергетичного сектору РФ "очевидно, має бути накладено вето".

"Ми не дозволимо реалізувати план додавання ядерної енергетики до санкцій. Про це не може бути й слова", — сказав угорський прем'єр.

Зазначимо, що російський "Росатом" продовжує співпрацю з Угорщиною, зокрема, компанія займається будівництвом нових енергоблоків АЕС "Пакш".

Нагадаємо, раніше Фокус інформував, що 23 січня глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт не блокуватиме передавання військової допомоги Україні від Європейського фонду миру (EPF) на суму €500 мільйонів.

Крім того, Фокус раніше повідомляв, що в грудні 2022 року глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що проросійська позиція Угорщини не зміниться, поки Віктор Орбан буде на посаді прем'єр-міністра країни. Кулеба зазначив, що Орбан обрав свій шлях і не відмовиться від нього.