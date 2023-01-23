Угорщина передумала блокувати наступний транш військової допомоги ЄС Україні, — ЗМІ

За словами журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Юзвяка, раніше Будапешт хотів заблокувати передачу допомоги Україні від Європейського фонду миру на суму €500 мільйонів. Водночас глава МЗС Угорщини Петро Сіярто заявив, що Будапешт виступає проти антиросійських санкцій, які ЄС планує запровадити у лютому цього року.

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Уряд Угорщини не блокуватиме передачу військової допомоги Україні від Європейського фонду миру (EPF). Про це у понеділок, 23 січня, повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк у своєму Twitter-акаунті.

"Врешті-решт Угорщина оголосила сьогодні під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, що вона не блокуватиме наступний транш військової допомоги ЄС Україні", — написав Юзвяк.

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20 січня журналіст "Радіо Свобода" повідомляв, що Угорщина збиралася заблокувати черговий транш EPF у розмірі €500 мільйонів військової підтримки для України. Він також зазначив, що на сьогодні у межах EPF з початку повномасштабного вторгнення Росії надано допомоги на €3,1 мільярда.

Угорщина виступає проти антиросійських санкцій

Водночас глава МЗС Угорщини Петро Сіярто у понеділок, 23 січня, заявив про те, що Будапешт виступає проти запровадження 10-го пакета санкцій проти Росії, який мають прийняти 24 лютого.

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"Санкції довели, що ведуть Європу в глухий кут. Економічно, політично і безпечно. Було б величезною помилкою висунути черговий пакет санкцій", — написав Сіярто на своїй Facebook-сторінці.

Нагадаємо, 17 січня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала 10-й пакет санкцій проти Росії. За даними журналістів, у ЄС можуть заборонити більше російських пропагандистських ЗМІ та виключити більше російських банків із глобальної системи обміну повідомленнями SWIFT.

Раніше, 29 грудня минулого року, глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що практично всі країни ЄС зайняли проукраїнську позицію, окрім Угорщини, яка не змінила своєї проросійської орієнтації.