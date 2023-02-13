"Поговорити про мир в Україні": глава МЗС Угорщини Сіярто прилетів у Мінськ (фото)

Чиновник заявив, що його візит до столиці Білорусі багато хто "атакуватиме", але позиція у Будапешта така, щоб задіяти всі канали комунікації для досягнення миру в регіоні.

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Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прибув із візитом до столиці Білорусі, щоб обговорити "мир в Україні". Про це він повідомив у себе на сторінці у Facebook.

За його словами, у Будапешті сподіваються, що вся міжнародна спільнота діятиме заради миру якнайшвидше й "уникатиме дій, які можуть призвести до продовження або ескалації війни".

Сіярто заявив, що війна в Україні загострюється, через що гине дедалі більше людей.

"Людські життя необхідно рятувати зараз, а це можна зробити лише з миром", — сказав глава МЗС Угорщини.

Він заявив, що мирна позиція Угорщини це те, чим він займатиметься на переговорах у Мінську.

"Очевидно, що багато хто атакуватиме візит, але наша позиція чітка: канали комунікації повинні бути відкритими. Якби ми не діяли так, я не зміг би донести послання призову до миру", — додав міністр.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 26 січня глава угорського МЗС Петер Сіярто заявив, що закарпатських угорців нібито проти їх волі мобілізують в армію України. За його словами, більшість з них гине.

Крім того, Фокус раніше інформував, що Угорщина відмовилася надавати свою територію як транзитну для постачання зброї в Україну, пославшись на "загрозу для мешканців Закарпаття".