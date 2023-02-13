"Поговорить о мире в Украине": глава МИД Венгрии Сийярто прилетел в Минск (фото)

Чиновник заявил, что его визит в столицу Беларуси многие "будут атаковать", но позиция у Будапешта такова, чтобы задействовать все каналы коммуникации для достижения мира в регионе.

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Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиярто прибыл с визитом в столицу Беларуси, чтобы обсудить "мир в Украине". Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.

По его словам, в Будапеште надеются, что все международное сообщество будет действовать ради мира как можно быстрее и будет "избегать действий, которые могут привести к продолжению или эскалации войны".

Сийярто заявил, что война в Украине обостряется, из-за чего гибнет все больше людей.

"Человеческие жизни необходимо спасать сейчас, а это можно сделать только с миром", — сказал глава МИД Венгрии.

Он заявил, что мирная позиция Венгрии это то, чем он будет заниматься на переговорах в Минске.

"Очевидно, что многие будут атаковать визит, но наша позиция четкая: каналы коммуникации должны быть открытыми. Если бы мы не действовали таким образом, я бы не смог донести послание призыва до мира", — добавил министр.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 26 января глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что закарпатских венгров якобы против их воли мобилизуют в армию Украины. По его словам, многие из них погибают.

Кроме того, Фокус ранее информировал, что Венгрия отказалась предоставлять свою территорию как транзитную для поставок оружия в Украину, сославшись на "угрозу жителям Закарпатья".