МИД Венгрии работает над подготовкой визита Орбана в Киев, – Сийярто

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии заявил, что поездка премьер-министра страны в Украину состоится тогда, когда она будет "своевременной".

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Министерство иностранных дел Венгрии ведет работу по подготовке визита своего премьер-министра Виктора Орбана в Киев. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью изданию Index.

Журналист указал венгерскому министру на то, что в украинской столице уже состоялись переговоры лидеров подавляющего большинства европейских государств, в том числе и президента США Джо Байдена.

В свою очередь Сийярто заявил, что поездка Орбана в Украину состоится тогда, когда она будет "своевременной".

"Когда визит будет своевременным, поедет и премьер-министр Венгрии, в настоящее время Министерство иностранных дел работает над его подготовкой", — сообщил Глава МИД Венгрии.

Петер Сийярто также ответил на вопрос о том, почему он сам еще не посетил Киев.

"Если я получу приглашение, и мы сможем заранее договориться об основных темах и времени визита, я с удовольствием поеду, но такого приглашения пока не поступало", — сказал министр.

В ходе интервью Сийярто прокомментировал свой недавний визит в Минск, отметив, что "каналы связи должны оставаться открытыми". Дипломат также опроверг информацию о переговорах с россиянами в Беларуси.

Напомним, что 19 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Германию в том, что та возглавила "лагерь войны", отправляя Украине вооружения для противостояния российской военной агрессии.

Ранее, 1 февраля, в СМИ появилась информацию о том, что Виктор Орбан во время праздничного ужина в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева произнес тост, в котором "забыл" о существовании Украины.

Фокус также писал о том, что 27 января премьер-министр Венгрии во время общения с журналистами назвал Украину "ничейной землей" и сравнил ее с Афганистаном.

Еще мы писали о том, что 21 февраля глава комитета парламента Венгрии по иностранным делам Жолт Немет направил главу МИД Словакии Растислава Качера к психиатру за то, что тот публично обматерил премьер-министра Виктора Орбана.