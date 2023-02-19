"Может, есть старые карты": ФРГ возглавила "легерь войны", отправляя Украине оружие, — Орбан

Премьер-министр Венгрии заявил, что ЕС якобы виноват в затягивании российско-украинской войны и поднял ее до общеевропейского уровня. По его словам, в "лагере мира" есть только два государства: Венгрия и Ватикан.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Германию, что та возглавила "лагерь войны", отправляя Украине вооружения для борьбы с РФ. Об этом он заявил в своей ежегодной речи о положении дел в страны, передает издание iDNES.

По его словам, Европейский Союз якобы виноват в затягивании российско-украинской войны и поднял ее до общеевропейского уровня.

"Война в Украине — это конфликт не между армиями добра и зла, а между двумя воюющими друг с другом славянскими странами. Это их война, а не наша", — сказал он.

Орбан считает, что в "лагере мира" остаются два государства: Венгрия и Ватикан. Он добавил, что ответственность за это несет Германия, поскольку после изменения отношения к России другие страны также поддались внешнему давлению и ушли в "военный лагерь", инициативу в котором взял на себя Берлин.

"Вначале немцы не поставляли оружие, только каски. Однако теперь немецкие танки Leopard скоро покатятся через украинскую территорию на восток, к границе с Россией. Возможно, есть даже старые карты", — сказал венгерский премьер, намекнув на нападение нацистской Германии на СССР.

Напомним, 27 января Виктор Орбан сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейней землей". По его словам, время в войне играет на стороне России, а Запад не сможет победить.

27 декабря премьер Венгрии заявил, что война в Украине закончится только когда этого "захотят американцы", прекратив оказывать Киеву военную и финансовую помощь.