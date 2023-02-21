Обматерил Орбана: в Венгрии отправили главу МИД Словакии к психиатру (видео)

Представитель партии "Фидес" заявил, что правительство Венгрии отвергает все обвинения министра Качера, а потому было решено вызвать посла для разъяснений.

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Глава комитета парламента Венгрии по иностранным делам, а также соучредитель правящей партии "Фидес" Жолт Немет направил главу МИД Словакии Растислава Качера к психиатру за то, что тот публично обматерил премьер-министра Виктора Орбана. Такое заиление Немет сделал во время брифинга для прессы.

По словам политика, он лично знаком с Качером и хорошо его знает, так как он ране был послом Словакии в Будапеште.

"Должен сказать, что очень обеспокоен его психическим здоровьем. И посоветовал бы ему крайне срочно посетить психиатра", — сказал Немет.

Кроме того, политик добавил, что правительство Венгрии отвергает все обвинения Качера, а потому было решено вызвать посла Словакии для разъяснений.

[ + – ] В Венгрии отправили главу МИД Словакии к психиатру

Глава МИД Словакии публично обматерил Орбана из-за войны в Украины

Напомним, что Растислав Качер нецензурно обругал главу правительства Венгрии Виктора Орбана за его политические заигрывания с Москвой. На своей странице в соцсети Facebook министр заявил, что Орбан ведет себя "не по-христиански", желая мира ценой жизни и свободы украинцев.

"Для коллаборационистов Путина, и особенно для наших в Карпатском бассейне и высокогорье, для всех тех, кто хочет мира ценой уничтожения Украины, у меня есть только одно послание: Иди на х *й", — написал Качер.

[ + – ] Растислав Качер Фото: Facebook

Партия "Фидес"

Венгерский гражданский союз — одна из крупнейших политических партий Венгрии. Придерживается идеологии национализма, национал-консерватизма. Лидером является действующий премьер Виктор Орбан.

Напомним, что в ранее в МИД Украины заявили, что Виктор Орбан назвал нашу страну "ничейной землей". На пресс-конференции политик заявил, что время в войне играет на стороне России, а Запад не сможет победить. По его мнению, Путин не может позволить себе проиграть из-за выборов в 2024 году.

Еще Фокус писал, что, по словам Орбана, ФРГ якобы возглавила "лагерь войны", отправляя Украине оружие. Он сказал, что ЕС виноват в затягивании российско-украинской войны и поднял ее до общеевропейского уровня. А в "лагере мира" есть только два государства: Венгрия и Ватикан.