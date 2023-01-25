"Необхідний тайм-аут": МЗС Фінляндії запропонувало призупинити переговори щодо вступу в НАТО

Країнам потрібно кілька тижнів перерви, перш ніж продовжити діалог, вважає міністр закордонних справ країни Пекка Гаавісто. За його словами, має "осісти пил" після історії зі спаленням Корану у Швеції.

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Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто вважає, що в переговорах Фінляндії та Швеції з Туреччиною щодо їх можливого вступу в НАТО потрібна перерва. Про це пише агентство Reuters.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у понеділок, 23 січня, заявив, що Швеція може не розраховувати на підтримку Анкари в питанні членства в Північноатлантичному Альянсі після акції протесту біля посольства Туреччини в Стокгольмі, під час якої спалили Коран.

Гаавісто, зі свого боку, запропонував призупинити переговори щодо цього.

"Потрібен тайм-аут, перш ніж ми повернемося до тристоронніх переговорів і побачимо, де ми опинилися, коли вляжеться пил після поточної ситуації, тому поки не слід робити висновків", — прокоментував він журналістам.

За його словами, перерву потрібно зробити на кілька тижнів.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф-Яльмар Крістерссон водночас каже, що Стокгольм сподівається якнайшвидше відновити діалог із Туреччиною.

"Немає важливішого питання національної безпеки, ніж те, що ми разом із Фінляндією швидко станемо членами НАТО", — наголосив він.

Учора, 24 січня, Пека Гаавісто також сказав, що можливу заявку Фінляндії на вступ в Альянс розглядатимуть окремо від шведської. Він уточнив, що переговори можуть бути відкладені як мінімум до середини травня, тобто до проведення виборів у Туреччині.

Нагадаємо, 21 січня лідер данської ультраправої партії "Жорсткий курс" (Stram Kurs) Расмус Палудан підпалив священну книгу мусульман перед будівлею турецького посольства в Стокгольмі. Акцію проводили на підтримку забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану та проти вступу Швеції в НАТО.