"Необходим тайм-аут": МИД Финляндии предложил приостановить переговоры по вступлению в НАТО

Странам нужно несколько недель перерыва, прежде чем продолжить диалог, считает министр иностранных дел страны Пекка Хаависто. По его словам, должна "осесть пыль" после истории с сожжением Корана в Швеции.

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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает, что в переговорах Финляндии и Швеции с Турцией по поводу их возможного вступления в НАТО нужен перерыв. Об этом пишет агентство Reuters.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 23 января, заявил, что Швеция может не рассчитывать на поддержку Анкары в вопросе членства в Североатлантическом Альянсе после акции протеста у посольства Турции в Стокгольме, во время которой сожгли Коран.

Хаависто, в свою очередь, предложил приостановить переговоры по этому поводу.

"Нужен тайм-аут, прежде чем мы вернемся к трехсторонним переговорам и увидим, где мы оказались, когда уляжется пыль после текущей ситуации, поэтому пока не следует делать выводов", — прокомментировал он ситуацию журналистам.

По его словам, перерыв нужно сделать на несколько недель.

Премьер-министр Швеции Ульф-Яльмар Кристерссон при этом говорит, что Стокгольм надеется как можно быстрее восстановить диалог с Турцией.

"Нет более важного вопроса национальной безопасности, чем то, что мы вместе с Финляндией быстро станем членами НАТО", — подчеркнул он.

Вчера, 24 января, Пека Хаависто также сказал, что возможно заявка Финляндии на вступление в Альянс будет рассматриваться отдельно от шведской. Он уточнил, переговоры могут быть отложены как минимум до середины мая, то есть до проведения выборов в Турции.

Напомним, 21 января лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" (Stram Kurs) Расмус Палудан поджег священную книгу мусульман перед зданием турецкого посольства в Стокгольме. Акция проводилась в поддержку запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и против вступления Швеции в НАТО.