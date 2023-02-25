Жертвами землетрясения в Турции и Сирии стали свыше 44 тысячи человек

В результате землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше погибли 44 тысячи 218 человек, кроме основных толчков произошло еще 9 136 афтершоков. Журналистов, освещавших последствия стихии сейчас масово задерживают.

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В результате землетрясений в Кахраманмараше, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Адане, Адыямане, Османие, Хатае, Килисе, Малатье и Элязыге погибли 44 тысячи 218 человек. Число эвакуированных из зоны бедствия достигло 528 тысяч 146, сообщили в Агентстве по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD)

В регионе продолжают работать 11 тысяч 424 спасателей. Завершена установка 335 тысяч 382 палаток. В 10 провинциях и 130 точках продолжается создание контейнерных городков.

Вместе с тем, стало известно, что турецких журналистов, которые освещали события на месте бедствия стали задерживать. Так, журналист-фрилансер Мир Али Кочер поделился историями выживших и спасателей в Твиттере и сейчас находится под следствием по подозрению в распространении "фейковых новостей" и может быть приговорен к трем годам тюремного заключения.

Сейчас доподлинно известно о четырех таких случаях, но группы по защите свободы прессы сообщают, что еще десятки человек были задержаны, подверглись преследованиям или лишены возможности освещать события.

Напомним, на территории Турции и Сирии в районе государственной границы двух стран в понедельник, 20 февраля, произошли новые землетрясения. Магнитуда самого сильного из них — 6,4.

Как ранее подсчитали аналитики международного рейтингового агентства Fitch, ущерб от землетрясения в Турции и Сирии может превысить $4 млрд. По оценкам Геологической службы США, экономические издержки землетрясения в Турции могут достигнуть 2% ВВП.

14 февраля в МИД Украины сообщили, что в результате землетрясения погибли 5 граждан Украины, в том числе семья из Запорожья.