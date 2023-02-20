В тех же местах: в Турции и Сирии произошли новые мощные землетрясения (видео)

В результате природного бедствия пострадали жилые здания. По словам мэра Хатая, под завалами после новых толчков находятся люди. Им на помощь выехали экстренные службы.

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На территории Турции и Сирии в районе государственной границы двух стран в понедельник, 20 февраля, произошли новые землетрясения. Магнитуда самого сильного из них — 6,4. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр землетрясения находится в 70 км на север от сирийского города Латакия и в 14 км от турецкой Антакьи.

Именно этот район пострадал от природного бедствия в начале февраля.

Отдел по землетрясениям и снижению рисков Управления по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD) пишет, что в провинции Хатай зафиксированы землетрясения: первое с магнитудой 6,4 на глубине 10 км, и через три минуты — 5,8. Позже произошли землетрясения магнитудой 4,5, 5,2 и 5,2 соответственно с центром в Саманде.

Команды AFAD находятся в состоянии готовности и реагируют на все сообщения о толчках.

Как уточняется, подземные толчки были неглубокими, а это значит, что они представляют особую опасность для населенных пунктов в этом регионе.

Агентство Reuters уточняет, что в результате землетрясение снова пострадали жилые здания в центре города Антакьи.

Местные власти просят людей держаться подальше от поврежденных построек, также передает агентство Anadolu. Также AFAD обратился к местным жителям с рекомендацией держаться подальше от береговой линии.

Позже мэр Хатая Лютфю Саваш в эфире телеканала NTV заявил, что под завалами после новых толчков находятся люди. Им на помощь выехали экстренные службы.

Напомним, утром 6 февраля в Турции и Сирии произошло землетрясение силой 7,7 балла. Оно вызвало толчки по всему региону, обрушив здания и заставив жителей выбегать на улицы.

В результате оказались разрушены сотни зданий, в том числе турецкая крепость Газиантеп, построенная во времена Римской империи, и цитадель из списка всемирного наследия ЮНЕСКО в сирийском городе Алеппо.