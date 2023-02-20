У тих же місцях: у Туреччині та Сирії сталися нові потужні землетруси (відео)

Внаслідок природного лиха постраждали житлові будівлі. За словами мера Хатая, під завалами після нових поштовхів перебувають люди. Їм на допомогу виїхали екстрені служби.

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На території Туреччини та Сирії у районі державного кордону двох країн у понеділок, 20 лютого, сталися нові землетруси. Магнітуда найсильнішого з них – 6,4. Про це повідомляється на сайті Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.

Епіцентр землетрусу знаходиться за 70 км на північ від сирійського міста Латакія і за 14 км від турецької Антакьї.

Саме цей район постраждав від природного лиха на початку лютого.

Відділ із землетрусів та зниження ризиків Управління з надзвичайних ситуацій країни (AFAD) пише, що в провінції Хатай зафіксовано землетруси: перший з магнітудою 6,4 на глибині 10 км, і через три хвилини — 5,8. Пізніше сталися землетруси магнітудою 4,5 і 5,2 відповідно до центру в Саманді.

Команди AFAD перебувають у стані готовності та реагують на всі повідомлення про поштовхи.

Як уточнюється, підземні поштовхи були неглибокими, а це означає, що вони становлять особливу небезпеку для населених пунктів у цьому регіоні.

Агентство Reuters уточнює, що внаслідок землетрусу знову постраждали житлові будівлі в центрі міста Антакьї.

Місцева влада просить людей триматися подалі від пошкоджених будівель, також передає агентство Anadolu. Також AFAD звернувся до місцевих жителів із рекомендацією триматися подалі від берегової лінії.

Пізніше мер Хатая Лютфю Саваш повідомив, що під завалами після нових поштовхів перебувають люди. Їм на допомогу виїхали екстрені служби.

Нагадаємо, вранці 6 лютого у Туреччині та Сирії стався землетрус силою 7,7 бала. Він спричинив поштовхи в усьому регіоні, обваливши будівлі та змусивши жителів вибігати на вулиці.

Унаслідок цього було зруйновано сотні будівель, зокрема турецьку фортецю Газіантеп, побудовану за часів Римської імперії, і цитадель зі списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в сирійському місті Алеппо.