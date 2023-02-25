Жертвами землетрусу в Туреччині та Сирії стали понад 44 тисячі осіб

Унаслідок землетрусів із епіцентром у Кахраманмараші загинули 44 тисячі 218 осіб, крім основних поштовхів, сталося ще 9 136 афтершоків. Журналістів, які висвітлювали наслідки стихії, зараз масово затримують.

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Унаслідок землетрусів у Кахраманмараші, Газіантепі, Шанлиурфі, Діярбакірі, Адані, Адіамані, Османії, Хатаї, Кілісі, Малатьї та Елязизі загинули 44 тисячі 218 людей. Число евакуйованих із зони лиха досягло 528 тисяч 146, повідомили в Агентстві боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (AFAD).

У регіоні продовжують працювати 11 тисяч 424 рятувальники. Завершено встановлення 335 тисяч 382 наметів. У 10 провінціях і 130 точках триває створення контейнерних містечок.

Разом із тим стало відомо, що турецьких журналістів, які висвітлювали події на місці лиха, стали затримувати. Наприклад, журналіст-фрилансер Мір Алі Кочер поділився історіями тих, хто вижив, і рятувальників у "Твіттері", а зараз перебуває під слідством за підозрою у поширенні "фейкових новин" і може бути засуджений до трьох років тюремного ув'язнення.

Зараз достеменно відомо про чотири такі випадки, але групи із захисту свободи преси повідомляють, що ще десятки людей були затримані, зазнали переслідувань або позбавлені можливості висвітлювати події.

Нагадаємо, на території Туреччини та Сирії в районі державного кордону двох країн у понеділок, 20 лютого, сталися нові землетруси. Магнітуда найсильнішого з них — 6,4.

Як раніше підрахували аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch, збитки від землетрусу в Туреччині та Сирії можуть перевищити $4 млрд. За оцінками Геологічної служби США, економічні витрати землетрусу Туреччини можуть досягти 2% ВВП.

14 лютого в МЗС України повідомили, що внаслідок землетрусу загинули 5 громадян України, зокрема сім'я із Запоріжжя.