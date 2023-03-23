У Туреччині схвалили законопроєкт про вступ Фінляндії в НАТО, — ЗМІ

За словами заступника глави МЗС Туреччини Бурака Акчапара, Фінляндія продемонструвала рішучість у виконанні вимог Анкари, зокрема в боротьбі з тероризмом.

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У четвер, 23 березня, Комітет із закордонних справ Великих національних зборів Туреччини схвалив законопроєкт про ратифікацію заявки Фінляндії на вступ у НАТО. Про це повідомляє видання TRT Haber.

Повідомляється, що документ також має отримати схвалення Генеральної асамблеї парламенту. Очікується, що рішення буде ухвалено до середини квітня.

Заступник міністра закордонних справ Туреччини Бурак Акчапар зазначив, що відносини Анкари та Гельсінкі перебувають у "позитивному ключі". Дипломат також згадав про те, що президент Фінляндії Саулі Нійністе відвідав Кахраманмараш і Анкару 16-17 березня, демонструючи солідарність у зв'язку з руйнівними землетрусами.

Акчапар також згадав про те, що під час укладання угоди з Туреччиною, Швеція та Фінляндія зобов'язалися підтримати зусилля Анкари щодо боротьби з тероризмом, а також зняти обмеження щодо турецької оборонно-промислової сфери.

"Швеція та Фінляндія взяли на себе конкретні зобов'язання", — підкреслив Акчапар.

За словами заступника міністра, Фінляндія від самого початку була "більш підготовлена та сповнена рішучості" щодо питаннь виконання вимог турецької сторони. Він також згадав про спалення Корану, зазначивши, що подібні дії заборонені у Фінляндії.

"Такі демонстрації не дозволені у Фінляндії. Фінляндія виявила свою волю та рішучість у боротьбі з тероризмом як на словах, так і на ділі показала, що чуйно ставиться до наших побажань і вимог", — підсумував Бурак Акчапар.

Нагадаємо, що, за даними дослідницького інституту Роберта Лансінга від 26 січня, до спалення Корану під посольством Туреччини в Стокгольмі може бути причетна Російська Федерація. Аналітики вважають, що так Кремль мав намір перешкодити вступу Швеції в НАТО.

Глава МЗС Фінляндії Пекка Гаавісто у своїй заяві 24 січня припустив, що через суперечності між Стокгольмом і Анкарою питання вступу його країни в НАТО одночасно зі Швецією, можливо, доведеться переглянути.

Крім того, 25 січня стало відомо про те, що ратифікація вступу Фінляндії та Швеції в НАТО може затягтися через Угорщину. Група угорських депутатів вимагає проведення додаткових переговорів із країнами-претендентами.