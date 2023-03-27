Абсолютным большинством: парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО

182 депутатов венгерского парламента из 199 проголосовали за ратификацию членства Финляндии в НАТО.

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Государственное собрание Венгрии подавляющим большинством голосов (96% депутатов) одобрило вступление Финляндии в НАТО. Об этом сообщает финский телеканал Yle сегодня, 27 марта.

"Венгерский парламент только что проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. 96% депутатов Европарламента проголосовали за ратификацию", — говорится в сообщении.

Парламент Венгрии состоит из 199 депутатов. 182 проголосовали за вступление Финляндии в НАТО. Шестеро политиков выступили против.

Кто препятствовал вступлению Финляндии в НАТО

Против вступления Финляндии и Швеции в НАТО выступали Венгрия и Турция, остальные члены альянса вступление одобрили. 23 марта, Комитет по иностранным делам Великого национального собрания Турции одобрил законопроект о ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. Это значит — препятствий не останется.

25 января в Венгрии дали понять, что ратификация вступления Финляндии и Швеции в НАТО может затянуться. Группа венгерских депутатов потребовала проведения дополнительных переговоров со странами-претендентами.

В феврале Финляндия начала сооружать забор на границе с Российской Федерацией, чтобы обезопасить себя. За следующие несколько лет финны планируют возвести заграждение протяженностью в 200 километров. Его цель предотвратить нежелательное пересечение границы.

18 мая 2022 года, на фоне российского вторжения в Украину, Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Посол Швеции в Альянсе Аксель Вернхофф и его финский коллега Клаус Корхонен передали письма-заявки, которые до этого подписали их министры иностранных дел. Передача заявки состоялась в штаб-квартире военного блока в Брюсселе